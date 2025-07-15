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Госдума в I чтении обязала предупреждать о вреде энергетиков в рекламе - РИА Новости, 15.07.2025
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21:34 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029334898.html
Госдума в I чтении обязала предупреждать о вреде энергетиков в рекламе
Госдума в I чтении обязала предупреждать о вреде энергетиков в рекламе - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума в I чтении обязала предупреждать о вреде энергетиков в рекламе
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий информировать в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T21:34:00+03:00
2025-07-15T21:34:00+03:00
общество
россия
александр жуков
сергей леонов
госдума рф
энергетики (напитки)
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий информировать в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Документ внесен группой депутатов из разных фракций во главе с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым. Он предусматривает, что реклама таких напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. При этом устанавливаются требования к размеру и продолжительности такого предупреждения. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, его продолжительность должна составлять не менее трех секунд; в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). Неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней, пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. Регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь сердечно-сосудистой системе, органам пищеварения и нервной системе, подчеркивал депутат. Данная инициатива, по его словам, позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления. Правительство РФ поддерживает законопроект, но считает целесообразным ко второму чтению дополнить его рядом норм по аналогии с рекламой алкоголя. В частности, по мнению кабмина, необходимо предусмотреть, что реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним; содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок; использовать образы людей и животных, в том числе выполненных с помощью мультипликации (анимации).
https://ria.ru/20250605/napitki-2020996453.html
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022327521.html
https://ria.ru/20250607/energetiki-2021490745.html
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общество, россия, александр жуков, сергей леонов, госдума рф, энергетики (напитки), здоровье - общество, здоровье, реклама
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Госдума в I чтении обязала предупреждать о вреде энергетиков в рекламе

Госдума в I чтении приняла проект о предупреждении о вреде энергетиков в рекламе

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЭнергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий информировать в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления.
Документ внесен группой депутатов из разных фракций во главе с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым. Он предусматривает, что реклама таких напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. При этом устанавливаются требования к размеру и продолжительности такого предупреждения.
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Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, его продолжительность должна составлять не менее трех секунд; в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
Неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней, пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон.
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Регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь сердечно-сосудистой системе, органам пищеварения и нервной системе, подчеркивал депутат. Данная инициатива, по его словам, позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления.
Правительство РФ поддерживает законопроект, но считает целесообразным ко второму чтению дополнить его рядом норм по аналогии с рекламой алкоголя. В частности, по мнению кабмина, необходимо предусмотреть, что реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним; содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок; использовать образы людей и животных, в том числе выполненных с помощью мультипликации (анимации).
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