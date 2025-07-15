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Госдума определила сроки массового внедрения цифрового рубля
Госдума определила сроки массового внедрения цифрового рубля - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума определила сроки массового внедрения цифрового рубля
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. По QR-коду такая обязанность появится у всех банков РФ с 1 сентября 2026 года, и с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов.Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями.Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Причем в рамках второго чтения было уточнено, что такие услуги оператор будет оказывать бесплатно.Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года.С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов - продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов).При этом продавцы с выручкой менее 5 миллионов в год освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты цифровыми рублями.Единый QR-код и цифровой рубль удешевят платежи и сделают их удобнее, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом использование цифрового рубля будет добровольным, а расчеты картами или наличными рублями никуда не денутся, пояснял он.Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.
https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html
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общество, госдума рф, россия, рубль, цифровой рубль, финансы, банки, экономика, технологии
Общество, Госдума РФ, Россия, Рубль, Цифровой рубль, Финансы, Банки, Экономика, Технологии
Госдума определила сроки массового внедрения цифрового рубля
ГД приняла закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. По QR-коду такая обязанность появится у всех банков РФ с 1 сентября 2026 года, и с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля - с крупнейших банков и продавцов.
Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями.
Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ
). Причем в рамках второго чтения было уточнено, что такие услуги оператор будет оказывать бесплатно.
Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года.
С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.
С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов - продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов).
При этом продавцы с выручкой менее 5 миллионов в год освобождаются от обязанности обеспечивать возможность оплаты цифровыми рублями.
Единый QR-код и цифровой рубль удешевят платежи и сделают их удобнее, отмечал председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
. При этом использование цифрового рубля будет добровольным, а расчеты картами или наличными рублями никуда не денутся, пояснял он.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России
вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.