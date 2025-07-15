https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html

ГД предложила запретить мигрантам переводить за рубеж суммы больше зарплаты

ГД предложила запретить мигрантам переводить за рубеж суммы больше зарплаты - РИА Новости, 15.07.2025

ГД предложила запретить мигрантам переводить за рубеж суммы больше зарплаты

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением запретить мигрантам переводить... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:07:00+03:00

2025-07-15T14:07:00+03:00

2025-07-15T14:07:00+03:00

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением запретить мигрантам переводить за рубеж денежные средства больше своей официальной заработной платы, а при переводе суммы, превышающей размер зарплаты, предоставлять декларацию с подтверждением доходов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии Алексей Нечаев, а также депутаты Сардана Авксентьева и Владимир Плякин. "В целях повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и обеспечения экономической безопасности считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих: введение запрета на осуществление мигрантами международных денежных переводов в объёме, превышающем их официально подтверждённую заработную плату", - сказано в письме. Предлагается установить требования о предоставлении декларации с подтверждением легальных доходов при попытке перевести за рубеж сумму, превышающую уровень официальной заработной платы. Также инициативой предусматривается усиление контроля за финансовыми операциями мигрантов и взаимодействие с кредитными организациями для выявления и пресечения подозрительных транзакций. В документе отмечается, что в настоящее время законом не предусматриваются эффективные механизмы контроля за соответствием объёмов переводимых мигрантами средств их официальным доходам. Это, по мнению авторов, создаёт условия для легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за пределы России, что негативно сказывается на экономической и социальной безопасности страны.

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html

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россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф