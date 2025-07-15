https://ria.ru/20250715/gosduma-2029226094.html
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Госдума приняла закон о защите религиозных символов - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:24:00+03:00
2025-07-15T13:24:00+03:00
2025-07-15T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель закона - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил, что законопроект стал межфракционной инициативой и закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов традиционных вероисповеданий. По его словам, данная норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России, которая является многоконфессиональной страной. Кроме того, ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что комитет ведет работу по подготовке законопроекта о штрафах за "затирание" религиозных символов.
https://ria.ru/20250712/gosduma-2028713126.html
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россия, вячеслав володин, яна лантратова, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Яна Лантратова, Госдума РФ
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Госдума приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий