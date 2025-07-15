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ЛДПР предложила штрафовать за отказ в полисе ДМС пожилым людям - РИА Новости, 15.07.2025
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01:27 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029132663.html
ЛДПР предложила штрафовать за отказ в полисе ДМС пожилым людям
ЛДПР предложила штрафовать за отказ в полисе ДМС пожилым людям - РИА Новости, 15.07.2025
ЛДПР предложила штрафовать за отказ в полисе ДМС пожилым людям
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в ГД пакет законопроектов, которым предлагается запретить страховым компаниям РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T01:27:00+03:00
2025-07-15T01:27:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в ГД пакет законопроектов, которым предлагается запретить страховым компаниям отказывать в заключении договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) гражданам пожилого возраста и инвалидам, а за нарушение нормы предусматривается введение штрафов вплоть до 300 тысяч рублей, документы находятся в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предусматривается, что не допускается отказ в заключении договора страхования исключительно на основании пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, наличия инвалидности, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям", - сказано в пояснительной записке. Авторы инициативы подчеркивают, что Банк России в 2022 году рекомендовал страховым организациям не допускать отказов лицам с инвалидностью и пожилому населению в предоставлении в том числе страховых услуг исключительно на основании возраста или наличия инвалидности. Однако, как следует из текста пояснительной записки, это не повлияло на рынок предоставления страховых услуг и проблема сохраняется по настоящее время. В сопроводительных документах отмечается, что необоснованный отказ страховой организации, иностранной страховой организации, страхового агента или брокера от заключения публичных договоров либо навязывание страхователю дополнительных услуг влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Добавляется, что за административные правонарушения страховой агент, страховой брокер, работник страховой организации или иностранной страховой организации, осуществляющие заключение договоров страхования, рассмотрение заявлений, обращений потребителей финансовых услуг, а также операции с денежными средствами, несут административную ответственность как должностные лица. Как рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), в России существует практика, когда страховые компании отказывают в выдаче или в продаже полиса ДМС. "Если мы говорим о ДМС, то мы говорим о том, что человек готов за собственные средства купить полис ДМС с определенным расширенным перечнем услуг в случае, если он заболеет или получит травму. Соответственно, страховым компаниям невыгодно продавать полисы добровольного медицинского страхования людям, у которых уже есть проблемы со здоровьем. То есть это либо инвалиды, либо люди пожилого возраста, так как они более склонны к заболеваниям. В этом случае страховая компания несет дополнительные страховые риски, если человек заболеет или обратится по какому-то поводу в лечебное учреждение. Причем он может обратиться в любую частную клинику, и частная клиника за деньги страховой компании будет оказывать те или иные услуги. Мы считаем, что страховые компании не вправе отказывать в выдаче полиса и прописываем это отдельно законодательно", - добавил он. Парламентарий отметил, что многие компании и крупные корпорации в своем социальном пакете уже закладывают полис добровольного медицинского страхования, соответственно, если человек-инвалид или пожилой сотрудник работает в крупной корпорации, то у организаций возникают проблемы, так как они не могут застраховать своих сотрудников. "Поэтому мы считаем, что наше предложение будет справедливым и надеемся на поддержку Госдумы", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250625/gosduma-2025457600.html
https://ria.ru/20250708/zdorove-2027802944.html
https://ria.ru/20221216/dms-1839223652.html
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общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР
ЛДПР предложила штрафовать за отказ в полисе ДМС пожилым людям

ЛДПР предложила штрафовать за отказ в полисе ДМС пожилым людям и инвалидам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в ГД пакет законопроектов, которым предлагается запретить страховым компаниям отказывать в заключении договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) гражданам пожилого возраста и инвалидам, а за нарушение нормы предусматривается введение штрафов вплоть до 300 тысяч рублей, документы находятся в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предусматривается, что не допускается отказ в заключении договора страхования исключительно на основании пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, наличия инвалидности, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям", - сказано в пояснительной записке.
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Авторы инициативы подчеркивают, что Банк России в 2022 году рекомендовал страховым организациям не допускать отказов лицам с инвалидностью и пожилому населению в предоставлении в том числе страховых услуг исключительно на основании возраста или наличия инвалидности. Однако, как следует из текста пояснительной записки, это не повлияло на рынок предоставления страховых услуг и проблема сохраняется по настоящее время.
В сопроводительных документах отмечается, что необоснованный отказ страховой организации, иностранной страховой организации, страхового агента или брокера от заключения публичных договоров либо навязывание страхователю дополнительных услуг влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Добавляется, что за административные правонарушения страховой агент, страховой брокер, работник страховой организации или иностранной страховой организации, осуществляющие заключение договоров страхования, рассмотрение заявлений, обращений потребителей финансовых услуг, а также операции с денежными средствами, несут административную ответственность как должностные лица.
Как рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), в России существует практика, когда страховые компании отказывают в выдаче или в продаже полиса ДМС.
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"Если мы говорим о ДМС, то мы говорим о том, что человек готов за собственные средства купить полис ДМС с определенным расширенным перечнем услуг в случае, если он заболеет или получит травму. Соответственно, страховым компаниям невыгодно продавать полисы добровольного медицинского страхования людям, у которых уже есть проблемы со здоровьем. То есть это либо инвалиды, либо люди пожилого возраста, так как они более склонны к заболеваниям. В этом случае страховая компания несет дополнительные страховые риски, если человек заболеет или обратится по какому-то поводу в лечебное учреждение. Причем он может обратиться в любую частную клинику, и частная клиника за деньги страховой компании будет оказывать те или иные услуги. Мы считаем, что страховые компании не вправе отказывать в выдаче полиса и прописываем это отдельно законодательно", - добавил он.
Парламентарий отметил, что многие компании и крупные корпорации в своем социальном пакете уже закладывают полис добровольного медицинского страхования, соответственно, если человек-инвалид или пожилой сотрудник работает в крупной корпорации, то у организаций возникают проблемы, так как они не могут застраховать своих сотрудников. "Поэтому мы считаем, что наше предложение будет справедливым и надеемся на поддержку Госдумы", - сказал депутат.
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