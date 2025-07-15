https://ria.ru/20250715/gosduma--2029272844.html

Госдума приняла закон о компенсации льготникам энергосервисных контрактов

Госдума приняла закон о компенсации льготникам энергосервисных контрактов - РИА Новости, 15.07.2025

Госдума приняла закон о компенсации льготникам энергосервисных контрактов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о предоставлении регионам права компенсировать льготникам расходы на... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:20:00+03:00

2025-07-15T16:20:00+03:00

2025-07-15T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о предоставлении регионам права компенсировать льготникам расходы на оплату энергосервисных контрактов в многоквартирных домах (МКД). Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в декабре 2020 года, далее его доработкой занимался комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред профильного думского комитета Владимир Кошелев, закон касается каждого жителя МКД и направлен на то, чтобы сделать дома более энергоэффективными, а коммунальные платежи – более разумными. По его словам, главная идея заключается в том, чтобы упростить заключение "энергосервисных контрактов" и через установку энергоэффективного оборудования снизить потребление коммунальных ресурсов, а следовательно, размер платы за услуги ЖКХ. Принятым законом устанавливается, что отдельным льготным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены законом субъекта РФ, может предоставляться компенсация расходов, понесенных на оплату таких контрактов, обеспечивающего снижение объема используемых в МКД энергетических ресурсов. Кроме того, законом предусматривается, что общее собрание собственников сможет четко и однозначно принять решение о том, чтобы уполномочить УК или ТСЖ заключить энергосервисный контракт от имени всех жильцов. Как ранее отмечал в беседе с РИА Новости Кошелев, в настоящее время люди, которые получают субсидии или компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сталкиваются с несправедливостью. Он уточнял, что платеж по энергосервисному договору, который является частью общей квитанции, не покрывается их льготами. Таким образом, для этих категорий граждан энергосбережение было невыгодным, что ставило их в неравные условия с остальными жильцами, добавлял он. "Ко второму чтению мы провели гармонизацию действующего законодательства, отказались от первоначальной идеи погрузить большое количество параметров в Жилищный кодекс РФ и корреспондировали действие его норм с профильным федеральным законом об энергосбережении. В целом, новый вариант законопроекта направлен на снижение барьеров, стимулирование спроса и создание современной цифровой инфраструктуры для развития рынка энергосервисных контрактов в секторе многоквартирных домов России", - говорил Кошелев. В действующем законодательстве отмечается, что энергосервисный контракт - это контракт, предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. Энергосервисный контракт должен содержать условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения контракта, условие о сроке действия контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной контрактом величины экономии энергетических ресурсов, а также иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством РФ. Особенность таких контрактов состоит в том, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.

https://ria.ru/20250715/zhkkh-2029137385.html

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028921574.html

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россия, владимир кошелев, госдума рф, тсж, жкх, общество, экономика