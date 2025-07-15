https://ria.ru/20250715/gosduma--2029256366.html

Госдума обязала владельцев земельных участков бороться с борщевиком

Госдума обязала владельцев земельных участков бороться с борщевиком - РИА Новости, 15.07.2025

Госдума обязала владельцев земельных участков бороться с борщевиком

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:04:00+03:00

2025-07-15T15:04:00+03:00

2025-07-15T15:04:00+03:00

россия

сергей гаврилов

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общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. Третье чтение запланировано на 16 июля. Документ разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, в частности борщевика Сосновского. Под опасными понимаются жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, распространение которых создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экосистем, биологического разнообразия и причиняет вред отдельным отраслям экономики. Закон обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута на такой участок планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Публичный сервитут может устанавливаться в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, например для строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, трубопроводов. "Логика проста: тот, кто распоряжается землей или имеет на ней публичный сервитут, отвечает за то, чтобы чужеродные виды не захватывали территорию", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом "бездействие теперь фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута", добавил он. Перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые нужно выявлять, предотвращать их распространение и уничтожать, будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ. Речь идет о видах, которые не относятся к карантинным. А перечни таких видов, способных нанести вред лесам как экосистеме и лесным ресурсам, а также перечни опасных видов подобных растений, в отношении которых должны приниматься меры на особо охраняемых природных территориях федерального уровня, установят уполномоченные федеральные органы. Мероприятия по охране окружающей среды от распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений и уничтожению таких растений будут проводиться не запрещенными законодательством РФ способами, в том числе с использованием энтомофагов. Соответствующие изменения вносятся в Земельный и Лесной кодексы, а также в законы об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, об обороте земель сельхозназначения. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. "Государственным органам остается утвердить подзаконные акты, а землепользователям - заложить расходы в планы работ. К началу вегетационного сезона 2026 года у всех участников процесса уже будут определенные нормативными актами правила и необходимые регламенты и инструменты для их выполнения", - сказал Гаврилов.

https://ria.ru/20250515/dacha-2017014333.html

https://ria.ru/20240429/borschevik-1942980282.html

https://ria.ru/20231118/otoplenie-1910209797.html

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россия, сергей гаврилов, госдума рф, общество