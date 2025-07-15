https://ria.ru/20250715/gosduma--2029241911.html

Госдума приняла закон о допуске студентов к работе в школах

Госдума приняла закон о допуске студентов к работе в школах - РИА Новости, 15.07.2025

Госдума приняла закон о допуске студентов к работе в школах

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается расширить круг лиц, которых можно допускать к преподаванию РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:24:00+03:00

2025-07-15T14:24:00+03:00

2025-07-15T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается расширить круг лиц, которых можно допускать к преподаванию в школах. Законом предусматривается, что студенты вузов непедагогических специальностей, успешно закончившие третий курс, в том числе по учебным предметам, дисциплинам (модулям) в области педагогической деятельности, смогут работать как школьными учителями по совпадающим с получаемой ими специальностью и направлением подготовки, так и преподавателями в колледжах по школьным предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью и направлением подготовки. При этом работодатель, школа или колледж, сам будет определять соответствие непедагогической специальности студента учебным предметам, курсам, дисциплинам основного общего, среднего общего образования, а также учебным предметам начального общего образования определяется работодателем. Также в колледжах по школьным предметам, совпадающим с получаемой специальностью и направлением подготовки, смогут преподавать студенты вузов педагогических специальностей, успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. Закон, по мнению авторов, поможет снизить кадровый дефицит, даст возможность студентам работать по профессии во время учёбы и повысит качество образования.

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html

https://ria.ru/20250208/gosduma-1998094125.html

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