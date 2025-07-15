https://ria.ru/20250715/gosduma--2029233987.html

Госдума приняла закон о страховой защите средств на ИИС-III

Госдума приняла закон о страховой защите средств на ИИС-III - РИА Новости, 15.07.2025

Госдума приняла закон о страховой защите средств на ИИС-III

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III), на сумму... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:05:00+03:00

2025-07-15T14:05:00+03:00

2025-07-15T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III), на сумму до 1,4 миллиона рублей. Ранее президент России Владимир Путин поручил создать законодательный механизм страхования средств на ИИС-III в размере 1,4 миллиона рублей на человека, как и по банковским вкладам. Закон предусматривает создание системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. В рамках этой системы должны будут осуществляться компенсационные выплаты гражданам – владельцам таких счетов в случае банкротства брокера или управляющей компании (УК). Участие в системе брокеров и управляющих компаний будет добровольным, а максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей. Этот механизм будет распространяться лишь на ИИС-III (то есть на ИИС, открываемые с 1 января 2024 года), а также на ИИС, открытые в 2015-2023 годах, которые инвесторы перевели в ИИС-III. Согласно документу, для выплат физлицам при банкротстве брокера или УК будет создан компенсационный фонд. Формировать этот фонд и осуществлять из него выплаты будет уполномоченная некоммерческая организация - общественно полезный фонд "Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов". Это не новая организация, а "Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров", который сменит свое наименование. Изменение наименования фонда не является реорганизацией, не изменяет и не прекращает права и обязанности в отношении третьих лиц, за исключением отдельных случаев. Но основной целью деятельности фонда станет осуществление компенсационных выплат в счет возмещения стоимости имущества, учтенного на ИИС-III. Состав, порядок, сроки формирования компенсационного фонда и размер денежных взносов в него будут определяться решением высшего коллегиального органа "Фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов". Таким органом станет совет фонда. А осуществлять надзор за деятельностью самого фонда будет попечительский совет. Правительство РФ установит требования к уровню кредитного рейтинга банков, осуществляющих операции с денежными средствами при инвестировании (размещении) средств компенсационного фонда и при осуществлении компенсационных выплат. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, а его положения в части компенсационных выплат - распространяться на гарантийные случаи, наступившие после 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250712/dengi-2028705717.html

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россия, владимир путин, госдума рф, экономика