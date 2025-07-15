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Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Горловке
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости, 15.07.2025
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Горловке
Украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в Горловке в ДНР, предварительно, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:27:00+03:00
2025-07-15T19:27:00+03:00
2025-07-15T19:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в Горловке в ДНР, предварительно, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В поселке шахты имени Никиты Изотова (Никитовский район Горловки) дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по легковому гражданскому автомобилю. Предварительно, без пострадавших", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ атаковали дроном автомобиль в Горловке, никто не пострадал