https://ria.ru/20250715/glupost-2029145441.html

"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России

"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России - РИА Новости, 15.07.2025

"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России

Сейчас действиями президента США Дональда Трампа руководит исключительно обида и чувство унижения, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:40:00+03:00

2025-07-15T05:40:00+03:00

2025-07-15T10:36:00+03:00

в мире

украина

сша

европа

дональд трамп

скотт риттер

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сейчас действиями президента США Дональда Трампа руководит исключительно обида и чувство унижения, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Это невероятная глупость <…> 17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять? У Украины нет столько специалистов. Кроме того, неизвестно, какие установки они получат, это могут быть устаревшие комплексы, они ничего не сделают российским ракетам. <…> Сейчас происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти", — сказал он.Аналитик отметил, что у администрации американского лидера нет никакой стратегии или вменяемого плана. По его словам, никто даже примерно не понимает, как эта система будет работать.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые, в свою очередь, будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву. Кроме того, американский лидер отметил, что очень недоволен Россией.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250714/gosduma-2029121656.html

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

украина

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, скотт риттер, марк рютте, нато, россия