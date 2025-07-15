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"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России - РИА Новости, 15.07.2025
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05:40 15.07.2025 (обновлено: 10:36 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/glupost-2029145441.html
"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России
"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России - РИА Новости, 15.07.2025
"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России
Сейчас действиями президента США Дональда Трампа руководит исключительно обида и чувство унижения, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:40:00+03:00
2025-07-15T10:36:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
скотт риттер
марк рютте
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сейчас действиями президента США Дональда Трампа руководит исключительно обида и чувство унижения, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Это невероятная глупость &lt;…&gt; 17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять? У Украины нет столько специалистов. Кроме того, неизвестно, какие установки они получат, это могут быть устаревшие комплексы, они ничего не сделают российским ракетам. &lt;…&gt; Сейчас происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти", — сказал он.Аналитик отметил, что у администрации американского лидера нет никакой стратегии или вменяемого плана. По его словам, никто даже примерно не понимает, как эта система будет работать.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые, в свою очередь, будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву. Кроме того, американский лидер отметил, что очень недоволен Россией.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250714/gosduma-2029121656.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, скотт риттер, марк рютте, нато, россия
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Марк Рютте, НАТО, Россия
"Невероятная глупость": в США набросились на Трампа за ультиматум России

Скотт Риттер: Трамп унижен и оскорблен тем, что все пошло не по его плану

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сейчас действиями президента США Дональда Трампа руководит исключительно обида и чувство унижения, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Это невероятная глупость <…> 17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять? У Украины нет столько специалистов. Кроме того, неизвестно, какие установки они получат, это могут быть устаревшие комплексы, они ничего не сделают российским ракетам. <…> Сейчас происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Госдуме ответили на ультиматум Трампа по Украине
Вчера, 22:46
Аналитик отметил, что у администрации американского лидера нет никакой стратегии или вменяемого плана. По его словам, никто даже примерно не понимает, как эта система будет работать.
В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые, в свою очередь, будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву. Кроме того, американский лидер отметил, что очень недоволен Россией.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Европа начала готовиться к войне с Россией
Вчера, 13:58
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампСкотт РиттерМарк РюттеНАТОРоссия
 
 
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