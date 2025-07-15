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Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме - РИА Новости, 15.07.2025
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06:04 15.07.2025
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Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме
Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме - РИА Новости, 15.07.2025
Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:04:00+03:00
2025-07-15T06:04:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
джо байден
джордж мартин
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в соцсети X, что последователи нарративов и подходов экс-президента США Джо Байдена ведут мир к зиме, и разместил видеоролик из телесериала "Игра престолов". "Люди, которые следуют ложным нарративам и подходам Байдена, ведут мир к зиме", - написал Дмитриев, прикрепив к публикации видеозапись со сценами из сериала, где различные персонажи произносят фразу "зима близко". Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как ему грозит уничтожение всего живого и вечная зима из-за нашествия потусторонних сил.
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россия, сша, кирилл дмитриев, джо байден, джордж мартин, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Джордж Мартин, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме

Дмитриев: сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме как в "Игре престолов"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в соцсети X, что последователи нарративов и подходов экс-президента США Джо Байдена ведут мир к зиме, и разместил видеоролик из телесериала "Игра престолов".
"Люди, которые следуют ложным нарративам и подходам Байдена, ведут мир к зиме", - написал Дмитриев, прикрепив к публикации видеозапись со сценами из сериала, где различные персонажи произносят фразу "зима близко".
Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как ему грозит уничтожение всего живого и вечная зима из-за нашествия потусторонних сил.
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РоссияСШАКирилл ДмитриевДжо БайденДжордж МартинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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