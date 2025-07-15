https://ria.ru/20250715/glava-2029146609.html

Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме

Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме - РИА Новости, 15.07.2025

Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:04:00+03:00

2025-07-15T06:04:00+03:00

2025-07-15T06:04:00+03:00

россия

сша

кирилл дмитриев

джо байден

джордж мартин

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в соцсети X, что последователи нарративов и подходов экс-президента США Джо Байдена ведут мир к зиме, и разместил видеоролик из телесериала "Игра престолов". "Люди, которые следуют ложным нарративам и подходам Байдена, ведут мир к зиме", - написал Дмитриев, прикрепив к публикации видеозапись со сценами из сериала, где различные персонажи произносят фразу "зима близко". Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как ему грозит уничтожение всего живого и вечная зима из-за нашествия потусторонних сил.

https://ria.ru/20241225/bayden-1991121070.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, кирилл дмитриев, джо байден, джордж мартин, российский фонд прямых инвестиций