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Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме
Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме - РИА Новости, 15.07.2025
Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:04:00+03:00
2025-07-15T06:04:00+03:00
2025-07-15T06:04:00+03:00
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джо байден
джордж мартин
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в соцсети X, что последователи нарративов и подходов экс-президента США Джо Байдена ведут мир к зиме, и разместил видеоролик из телесериала "Игра престолов". "Люди, которые следуют ложным нарративам и подходам Байдена, ведут мир к зиме", - написал Дмитриев, прикрепив к публикации видеозапись со сценами из сериала, где различные персонажи произносят фразу "зима близко". Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как ему грозит уничтожение всего живого и вечная зима из-за нашествия потусторонних сил.
https://ria.ru/20241225/bayden-1991121070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, кирилл дмитриев, джо байден, джордж мартин, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Джордж Мартин, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме
Дмитриев: сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме как в "Игре престолов"