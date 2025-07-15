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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:15:00+03:00
2025-07-15T22:15:00+03:00
2025-07-15T22:16:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он.
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА