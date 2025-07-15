https://ria.ru/20250715/gladkov-2029195587.html
Гладков: главам белгородских приграничных сел покупают электросамокаты
Гладков: главам белгородских приграничных сел покупают электросамокаты - РИА Новости, 15.07.2025
Гладков: главам белгородских приграничных сел покупают электросамокаты
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что для повышения мобильности и безопасности главы приграничных сел используют электрические... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:29:00+03:00
2025-07-15T11:29:00+03:00
2025-07-15T14:46:00+03:00
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что для повышения мобильности и безопасности главы приграничных сел используют электрические самокаты, тогда как ранее закупались броневики, квадроциклы и мопеды. "Раньше мы покупали броневики, отдавали главам сел. Затем мы покупали квадроциклы, затем мопеды. А сейчас мы покупаем самокаты электрические. Почему? Глава передвигается на самокате: он бесшумный, у него максимальный обзор и максимальная маневренность, когда идет атака", — сказал Гладков в эфире "Соловьев Live". Губернатор также отметил, что отказывается от бронежилета и каски, подчеркивая солидарность с жителями, но всегда носит с собой жгут для оказания первой помощи, что стало нормой для региона. Все сотрудники правительства проходят регулярные курсы тактической медицины, чтобы сформировать навыки оказания первой помощи.
https://ria.ru/20250711/gladkov-2028559921.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков: главам белгородских приграничных сел покупают электросамокаты
Гладков: главы белгородских сел используют электросамокаты для мобильности