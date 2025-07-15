https://ria.ru/20250715/gelman-2029052367.html

Хрупкая женщина в майорских погонах: как Полина Гельман стала легендой

Хрупкая женщина в майорских погонах: как Полина Гельман стала легендой - РИА Новости, 15.07.2025

Хрупкая женщина в майорских погонах: как Полина Гельман стала легендой

Хрупкая, но несгибаемая — Полина Гельман, еврейская девушка из украинского Бердичева, стала одной из самых легендарных летчиц Великой Отечественной войны... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:18:00+03:00

2025-07-15T19:18:00+03:00

2025-07-15T19:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

гомель

москва

германия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хрупкая, но несгибаемая — Полина Гельман, еврейская девушка из украинского Бердичева, стала одной из самых легендарных летчиц Великой Отечественной войны. Вопреки всему — хрупкому телосложению, предрассудкам о "неженской" профессии и ужасам войны — она совершила 857 боевых вылетов в составе знаменитого 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, прозванного немцами "ночными ведьмами". Ее путь от студентки-историка МГУ до Героя Советского Союза — это история невероятного мужества, преданности Родине и безграничной силы духа, которая вдохновляет и сегодня.Комсомолец — на самолет!Она родилась 24 октября 1919 года в городе Бердичев на Житомирщине. В те годы шла Гражданская война: то красные, то белые, то гайдамаки приходили в город, где около двух третей жителей составляли евреи, и жизнь там была нелегкой. Отца Полина не помнила — ей не было и года, когда петлюровцы его убили. Мать, Елена Львовна, работница типографии и член ВКП(б) смогла собрать скромные пожитки, взяла дочь и переехала в Гомель, где жили дальние родственники.В Гомеле Полина пошла в детский сад, затем в школу. Страна находилась в окружении врагов, и все газеты и радио постоянно предупреждали о возможном вражеском нападении. Одним из главных внеучебных занятий детей была подготовка к защите Родины. Хотя песня из фильма про Тимура появилась только в 1940 году, стихотворение "Климу Ворошилову письмо я написал" знали все дети. Полина не была исключением — она занималась физподготовкой, крутила на турнике "солнце", посещала стрелковый кружок и сдала на значок "Ворошиловский стрелок", несмотря на небольшой рост. Она бегала в противогазе и делала перевязки. Это было обычное детство. Училась она хорошо и после семилетки продолжила обучение в 8-м классе, а не пошла в школу ФЗУ.С начала 1930-х годов в Советском Союзе активно развивалась авиация: строились заводы и появлялось много самолетов. Для решения проблемы летного и технического состава партия и правительство провозгласили лозунг: "Комсомолец — на самолет!" Девушки тоже активно записывались в аэроклубы и прыгали с парашютов, которые были в каждом парке культуры. Полина, учась в школе в Гомеле, записалась в парашютное отделение аэроклуба — в пилоты ее не взяли из-за малого роста, не доставала до педалей. Однако ее приняли в парашютисты, хотя как — осталось загадкой. Первый прыжок с парашютом она совершила 25 августа 1937 года, еще до 18 лет, и была очень счастлива.Полина надеялась стать летчицей и посещала теоретические занятия авиационного отделения сначала на неофициальных условиях, потом сдала экзамен и была допущена к полету с инструктором. Однако случился инцидент: она забралась в кабину за инструктором, самолет взлетел, инструктор набирал высоту, а потом обнаружил, что курсанта Гельман нет в кабине и испугался, что она выпала. На самом деле из-за маленького роста Полина утонула в кресле и была незаметна. После этого ее путь в летчицы был закрыт, и ей пришлось довольствоваться планерами и парашютами.Учеба в МГУПосле окончания школы Полина переехала в Москву и поступила на исторический факультет МГУ. Два курса она училась бесплатно, но 3 октября 1940 года в газетах появилось постановление СНК, введшее с 1 сентября оплату за обучение в старших классах, вузах и техникумах задним числом. Год обучения в МГУ стоил 400 рублей, тогда как средняя зарплата по стране составляла 480 рублей в год. Хотя эта средняя учитывала колхозников, работники промышленных предприятий могли позволить себе такую сумму, но семьям с несколькими детьми было трудно. Мама помогла Полине оплатить третий курс, который она успешно закончила. Впереди оставалось еще два года учебы, но началась война.22 июня, в воскресенье, должен был быть последний экзамен, назначенный деканатом. В полдень по радио выступил зампред СНК Вячеслав Молотов с объявлением о вероломном нападении Германии. Студенты, забыв об экзаменах, собрались в актовом зале и объявили себя мобилизованными в действующую армию. Все стремились на фронт, но военкоматы сначала отказывали студентам, особенно девушкам. Для молодых мужчин послабления появились после 4 июля, когда Государственный Комитет Обороны принял постановление № 10 о добровольной мобилизации москвичей в дивизии народного ополчения. Этот документ, хотя и не имел гриф секретности, официально не публиковался, но на предприятиях и в вузах столицы о нем быстро узнали. По нему в народное ополчение принимали граждан от 17 до 55 лет. Студентов-мужчин брали, а женщин продолжали отказывать, считая, что война — не женское дело, поэтому Полина продолжала учиться.Сражаться с врагом15 октября по инициативе Героя Советского Союза Марины Расковой в Энгельсе началось формирование трех женских авиаполков: истребительного, бомбардировочного и ночного бомбардировочного. ЦК ВЛКСМ объявил набор девушек, прошедших обучение в аэроклубах. Полина увидела в этом свой шанс и обратилась в райком комсомола. Мама поддержала ее решение. Однако из-за маленького роста, который не изменился с момента первого полета, ей отказали. Тогда Полина лично обратилась к Марине Расковой, и по ее просьбе ее приняли в Энгельскую школу летчиков, но на штурманское отделение, а не на летное. Полина была довольна — она будет летать и сражаться с врагом.8 октября 1941 года, согласно приказу Наркома обороны № 0099, началось формирование 588-го легкобомбардировочного полка, полностью состоящего из женщин — летнего, политического и технического состава. Командиром назначили капитана Евдокию Бершанскую с десятилетним стажем, благодаря которой полк получил прозвище "Дунькины". В полк приняли 115 девушек в возрасте от 17 до 22 лет; командиры и политработники были старше: Бершанская — 28 лет, комиссар Мария Рунт — 29, начальник штаба Ирина Ракобольская — 22. Полину, которой было 22 года, зачислили в полк, и в мае 1942 года она вылетела на фронт под Моздок.Штурман Полина Гельман пережила множество испытаний на фронте. По прибытии ее и ровесницу, командира экипажа Евдокию Носаль, направили на опасную бомбардировку вражеских прожекторов ПВО. Экипаж намеренно шумел, чтобы "разбудить" прожекторы, и был быстро обнаружен и обстрелян зенитками. Гельман настояла на том, чтобы двигаться точно по световому лучу, чтобы иметь возможность прицелиться, и попала в один из прожекторов. Несмотря на это, они сумели вернуться на аэродром под Моздоком, хотя самолет потребовал долгого ремонта.В районе Новороссийска, когда их самолет поймали прожекторы и открыли огонь, пилоты управляли в меховых крагах, а штурман сбрасывала бомбы голыми руками из-за риска выскальзывания из-за инея. Во время сброса взрыватель зацепился за ремешок краг, и, не теряя времени, Полина бросила бомбу вместе с крагами за борт. Это облегчило самолет, позволило уйти из зоны обстрела и благополучно вернуться, хотя краги было жаль.Однажды в Крыму, при поиске площадки для нового аэродрома, их У-2 сел на неожиданное болотце. Чтобы взлететь, Гельман спрыгнула на землю и побежала рядом с самолетом, затем взобралась на крыло и, хватаясь за все, добралась до кабины, после чего командир успешно поднял машину в воздух.За годы войны Полина Гельман участвовала в обороне Кавказа, боях на Кубани, Тамани, в Крыму, Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии и Германии. Ее последний боевой вылет был на Берлин. Гвардии старший лейтенант Гельман выполнила 857 боевых вылетов, провела в воздухе более 1000 часов, сбросила 113 тонн бомб и прошла путь от рядового бортстрелка-бомбардира до начальника связи эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. 15 мая 1946 года ей присвоили звание Героя Советского Союза.После войны Полина не вернулась в МГУ, а окончила военный институт иностранных языков, освоив испанский и французский. В 1948 году вышла замуж за фронтовика Владимира Колосова, у них родилась дочь. Работала в различных московских институтах, в 1957 году вышла в отставку в звании гвардии майора. О войне почти не рассказывала, и многие удивлялись, видя ее в майорском мундире с наградами — Золотой Звездой, орденом Ленина и шестью боевыми орденами. В 1960 году во время боев за Плайя-Хирон она работала переводчиком на Кубе. Полина Гельман умерла 29 ноября 2005 года в Москве.

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гомель, москва, германия, вячеслав молотов