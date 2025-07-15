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Госорганы поддержали расширение списка оснований для лишения гражданства - РИА Новости, 15.07.2025
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14:19 15.07.2025 (обновлено: 14:36 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/gd-2029238303.html
Госорганы поддержали расширение списка оснований для лишения гражданства
Госорганы поддержали расширение списка оснований для лишения гражданства - РИА Новости, 15.07.2025
Госорганы поддержали расширение списка оснований для лишения гражданства
МИД России, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности, министерство юстиции, МВД, управление Администрацией президента РФ по конституционному... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:19:00+03:00
2025-07-15T14:36:00+03:00
россия
ирина яровая
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МИД России, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности, министерство юстиции, МВД, управление Администрацией президента РФ по конституционному законодательству поддержали предложения по расширению перечня оснований для лишения гражданства РФ ещё на девять статей УК РФ, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "МИД России, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности, министерство юстиции, МВД, управление Администрацией президента по конституционному законодательству полностью поддержали предложения, которые сформированы ко второму чтению, и прекращение гражданства будет предусмотрено за убийство, за все насильственные преступления, за все преступления по педофилии, связанные с развратными действиями в отношении детей, по порнографии, по любым насильственным действиям", - сказала Яровая, ее слова приводятся на сайте Госдумы. "Уважаемый Вячеслав Викторович, огромное спасибо за поддержку, потому что без вашей поддержки и понимания того, что есть поддержка парламента, решение этих вопросов, конечно, было бы невозможно. И сегодня поправки, которые предлагаются, полностью проработаны, их можно и нужно вносить от всей палаты, потому что это наша общая консолидированная позиция", - заключила Яровая.
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россия, ирина яровая, госдума рф
Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
Госорганы поддержали расширение списка оснований для лишения гражданства

Яровая: МИД и МВД поддержали расширение оснований для лишения гражданства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МИД России, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности, министерство юстиции, МВД, управление Администрацией президента РФ по конституционному законодательству поддержали предложения по расширению перечня оснований для лишения гражданства РФ ещё на девять статей УК РФ, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"МИД России, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности, министерство юстиции, МВД, управление Администрацией президента по конституционному законодательству полностью поддержали предложения, которые сформированы ко второму чтению, и прекращение гражданства будет предусмотрено за убийство, за все насильственные преступления, за все преступления по педофилии, связанные с развратными действиями в отношении детей, по порнографии, по любым насильственным действиям", - сказала Яровая, ее слова приводятся на сайте Госдумы.
"Уважаемый Вячеслав Викторович, огромное спасибо за поддержку, потому что без вашей поддержки и понимания того, что есть поддержка парламента, решение этих вопросов, конечно, было бы невозможно. И сегодня поправки, которые предлагаются, полностью проработаны, их можно и нужно вносить от всей палаты, потому что это наша общая консолидированная позиция", - заключила Яровая.
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РоссияИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
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