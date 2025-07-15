ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО
Госдума приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума приняла пакет законов, которые включают новую меру поддержки участников СВО, инициативы по защите религиозных символов, внедрении цифрового рубля и страховке банковских вкладов. Главное — в материале РИА Новости.
Об отмене госпошлин
- Участников спецоперации и членов их семей освободили от уплаты госпошлин по ряду судебных дел.
- Речь идет о сборах за рассмотрение Верховным судом, судами общей юрисдикции, мировыми судьями дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим.
- Также отменят пошлины при установлении фактов родственных отношений, признании отцовства, принятии наследства, принадлежности документов.
О защите религиозных символов
- Закон запрещает использовать изображения культовых зданий, объектов, геральдические знаки без религиозных символов — крестов, полумесяцев, звезды Давида и других.
- Ограничение будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах;
- Цель — защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
О цифровом рубле
- С 1 сентября 2026 года начнется его массовое внедрение — с крупнейших банков и продавцов.
- Для кредитных организаций станет обязательным универсальный QR-код.
Цифровой рубль — третья форма российской валюты, представляет собой уникальный код (токен). В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно ЦБ. Он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Такие рубли будут храниться в специальных цифровых кошельках на платформе регулятора.
Инфографика
О страховке "длинных" безотзывных вкладов
- Речь о вкладах на срок от трех лет, которые удостоверяются безотзывными сберегательными сертификатами. Лимит страховки вырастет до 2,8 миллиона рублей.
- Причем это будет отдельный лимит. Вместе со страховкой по обычным вкладам в 1,4 миллиона рублей суммарно будут застрахованы накопления в 4,2 миллиона, уточнил Минфин.
- Досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но проценты по нему ожидаются выше, плюс у человека будет право переуступить вклад другому лицу.
О контроле за иноагентами
- В первом чтении принят проект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
- Документ предлагает отменить условие о совершении двух административных правонарушений в течение года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением.
- По данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения.
О наказании за осквернение захоронений
- Уголовная ответственность предусмотрена за осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
- Закон будет действовать по аналогии с тем, что влечет за собой уничтожение или повреждение этих объектов.
Об ответственности за немаркированные сигареты
- Наказание ввели за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу сигарет и вейпов без обязательной маркировки.
- Такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции более 100 тысяч рублей), теперь предполагают уголовную ответственность.
- Если сумма нарушений превысит миллион рублей, то преступление будет считаться совершенным в особо крупном размере.
Об исламском банкинге
- Эксперимент по его внедрению продлили на три года — до сентября 2028-го. Регионы проведения остались теми же: Башкирия, Дагестан, Татарстан и Чечня.
- Вдобавок закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга, уточняет требования к участникам эксперимента и к их рекламе.
Об участии в местных выборах
- Граждане Белоруссии смогут избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России.
- Инициатива направлена на углубление интеграции в рамках Союзного государства.
О защите долгосрочных инвестиций
- Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) смогут получать компенсационные выплаты в случае банкротства брокера или управляющей компании.
- Их максимальный размер по аналогии со страхованием обычных вкладов составит 1,4 миллиона рублей.
- Участие брокеров и УК в системе будет добровольным, выплаты будут производиться за счет их взносов в специальный фонд.