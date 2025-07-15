Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 15.07.2025 (обновлено: 17:39 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/gd-2029232823.html
ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО
ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО - РИА Новости, 15.07.2025
ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО
Госдума приняла пакет законов, которые включают новую меру поддержки участников СВО, инициативы по защите религиозных символов, внедрении цифрового рубля и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:02:00+03:00
2025-07-15T17:39:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
закон
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума приняла пакет законов, которые включают новую меру поддержки участников СВО, инициативы по защите религиозных символов, внедрении цифрового рубля и страховке банковских вкладов. Главное — в материале РИА Новости.Об отмене госпошлинО защите религиозных символовО цифровом рублеО страховке "длинных" безотзывных вкладовО контроле за иноагентамиО наказании за осквернение захороненийОб ответственности за немаркированные сигаретыОб исламском банкингеОб участии в местных выборахО защите долгосрочных инвестиций
https://ria.ru/20250523/ipoteka-2018619371.html
https://ria.ru/20250712/dengi-2028705717.html
https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html
https://ria.ru/20250714/komitet-2029029138.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, закон, общество, россия
Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, закон, Общество, Россия
ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО

Госдума приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума приняла пакет законов, которые включают новую меру поддержки участников СВО, инициативы по защите религиозных символов, внедрении цифрового рубля и страховке банковских вкладов. Главное — в материале РИА Новости.

Об отмене госпошлин

  • Участников спецоперации и членов их семей освободили от уплаты госпошлин по ряду судебных дел.
  • Речь идет о сборах за рассмотрение Верховным судом, судами общей юрисдикции, мировыми судьями дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим.
  • Также отменят пошлины при установлении фактов родственных отношений, признании отцовства, принятии наследства, принадлежности документов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО
23 мая, 11:56

О защите религиозных символов

  • Закон запрещает использовать изображения культовых зданий, объектов, геральдические знаки без религиозных символов — крестов, полумесяцев, звезды Давида и других.
  • Ограничение будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах;
  • Цель — защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

О цифровом рубле

  • С 1 сентября 2026 года начнется его массовое внедрение — с крупнейших банков и продавцов.
  • Для кредитных организаций станет обязательным универсальный QR-код.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты, представляет собой уникальный код (токен). В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно ЦБ. Он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Такие рубли будут храниться в специальных цифровых кошельках на платформе регулятора.

Инфографика

О страховке "длинных" безотзывных вкладов

  • Речь о вкладах на срок от трех лет, которые удостоверяются безотзывными сберегательными сертификатами. Лимит страховки вырастет до 2,8 миллиона рублей.
  • Причем это будет отдельный лимит. Вместе со страховкой по обычным вкладам в 1,4 миллиона рублей суммарно будут застрахованы накопления в 4,2 миллиона, уточнил Минфин.
  • Досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но проценты по нему ожидаются выше, плюс у человека будет право переуступить вклад другому лицу.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Раскрыто, в каком случае нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
12 июля, 02:17

О контроле за иноагентами

  • В первом чтении принят проект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
  • Документ предлагает отменить условие о совершении двух административных правонарушений в течение года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением.
  • По данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения.

О наказании за осквернение захоронений

  • Уголовная ответственность предусмотрена за осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
  • Закон будет действовать по аналогии с тем, что влечет за собой уничтожение или повреждение этих объектов.

Об ответственности за немаркированные сигареты

  • Наказание ввели за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу сигарет и вейпов без обязательной маркировки.
  • Такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции более 100 тысяч рублей), теперь предполагают уголовную ответственность.
  • Если сумма нарушений превысит миллион рублей, то преступление будет считаться совершенным в особо крупном размере.
Подъезд многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах
6 июня, 01:11

Об исламском банкинге

  • Эксперимент по его внедрению продлили на три года — до сентября 2028-го. Регионы проведения остались теми же: Башкирия, Дагестан, Татарстан и Чечня.
  • Вдобавок закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга, уточняет требования к участникам эксперимента и к их рекламе.

Об участии в местных выборах

  • Граждане Белоруссии смогут избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России.
  • Инициатива направлена на углубление интеграции в рамках Союзного государства.

О защите долгосрочных инвестиций

  • Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) смогут получать компенсационные выплаты в случае банкротства брокера или управляющей компании.
  • Их максимальный размер по аналогии со страхованием обычных вкладов составит 1,4 миллиона рублей.
  • Участие брокеров и УК в системе будет добровольным, выплаты будут производиться за счет их взносов в специальный фонд.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Комитет Госдумы поддержал новые пошлины для автовладельцев и мигрантов
Вчера, 15:11
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФзаконОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала