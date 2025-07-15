https://ria.ru/20250715/gd-2029232823.html

ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО

ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО - РИА Новости, 15.07.2025

ГД приняла законы о защите религиозных символов и поддержке участников СВО

Госдума приняла пакет законов, которые включают новую меру поддержки участников СВО, инициативы по защите религиозных символов, внедрении цифрового рубля и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:02:00+03:00

2025-07-15T14:02:00+03:00

2025-07-15T17:39:00+03:00

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

закон

общество

россия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума приняла пакет законов, которые включают новую меру поддержки участников СВО, инициативы по защите религиозных символов, внедрении цифрового рубля и страховке банковских вкладов. Главное — в материале РИА Новости.Об отмене госпошлинО защите религиозных символовО цифровом рублеО страховке "длинных" безотзывных вкладовО контроле за иноагентамиО наказании за осквернение захороненийОб ответственности за немаркированные сигаретыОб исламском банкингеОб участии в местных выборахО защите долгосрочных инвестиций

https://ria.ru/20250523/ipoteka-2018619371.html

https://ria.ru/20250712/dengi-2028705717.html

https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html

https://ria.ru/20250714/komitet-2029029138.html

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2025

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министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, закон, общество, россия