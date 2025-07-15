https://ria.ru/20250715/fsb-2029312600.html

ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта

ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта - РИА Новости, 15.07.2025

ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта

Управление ФСБ по Нижегородской области опубликовало оперативное видео задержания начальника отдела полиции местного аэропорта, обвиняемого в организации... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:31:00+03:00

2025-07-15T18:31:00+03:00

2025-07-15T18:31:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

нижегородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Управление ФСБ по Нижегородской области опубликовало оперативное видео задержания начальника отдела полиции местного аэропорта, обвиняемого в организации незаконной миграции. Сотрудники УФСБ региона запечатлели момент задержания начальника отдела транспортной полиции аэропорта и других сотрудников воздушной гавани. На кадрах оперативного видео также демонстрируются бланки миграционных карт с печатью "выезд разрешен", изъятые рубли и доллары и коробочка с украшениями. Ранее управление на транспорте МВД России по ПФО сообщило, что на прошлой неделе был задержан начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода. Двое его подчиненных, которые за деньги беспрепятственно выпускали из РФ нарушителей миграционного законодательства, были задержаны в начале июня. Всего, по данным Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте, по делу арестованы 7 человек. Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту Нижнего Новгорода функционировала организованная группа, в которую входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, осуществляющие свои должностные обязанности на территории аэропорта, а также местные жители. Группа выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за денежное вознаграждение беспрепятственно разрешала им выехать с территории РФ без привлечения к административной ответственности, которой предусмотрены наказание в виде принудительного выдворения с территории России и штрафа, а также невозможность в течение длительного срока вновь въехать обратно. В зависимости от роли каждого участники организованной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

https://ria.ru/20250714/agent-2029006186.html

https://ria.ru/20250714/zaderzhanie-2028939227.html

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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)