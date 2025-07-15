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ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта - РИА Новости, 15.07.2025
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18:31 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/fsb-2029312600.html
ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта - РИА Новости, 15.07.2025
ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
Управление ФСБ по Нижегородской области опубликовало оперативное видео задержания начальника отдела полиции местного аэропорта, обвиняемого в организации... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:31:00+03:00
2025-07-15T18:31:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Управление ФСБ по Нижегородской области опубликовало оперативное видео задержания начальника отдела полиции местного аэропорта, обвиняемого в организации незаконной миграции. Сотрудники УФСБ региона запечатлели момент задержания начальника отдела транспортной полиции аэропорта и других сотрудников воздушной гавани. На кадрах оперативного видео также демонстрируются бланки миграционных карт с печатью "выезд разрешен", изъятые рубли и доллары и коробочка с украшениями. Ранее управление на транспорте МВД России по ПФО сообщило, что на прошлой неделе был задержан начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода. Двое его подчиненных, которые за деньги беспрепятственно выпускали из РФ нарушителей миграционного законодательства, были задержаны в начале июня. Всего, по данным Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте, по делу арестованы 7 человек. Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту Нижнего Новгорода функционировала организованная группа, в которую входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, осуществляющие свои должностные обязанности на территории аэропорта, а также местные жители. Группа выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за денежное вознаграждение беспрепятственно разрешала им выехать с территории РФ без привлечения к административной ответственности, которой предусмотрены наказание в виде принудительного выдворения с территории России и штрафа, а также невозможность в течение длительного срока вновь въехать обратно. В зависимости от роли каждого участники организованной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
https://ria.ru/20250714/agent-2029006186.html
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нижний новгород
нижегородская область
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Кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
Кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта.
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ФСБ показала кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта

ФСБ опубликовала видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Управление ФСБ по Нижегородской области опубликовало оперативное видео задержания начальника отдела полиции местного аэропорта, обвиняемого в организации незаконной миграции.
Сотрудники УФСБ региона запечатлели момент задержания начальника отдела транспортной полиции аэропорта и других сотрудников воздушной гавани. На кадрах оперативного видео также демонстрируются бланки миграционных карт с печатью "выезд разрешен", изъятые рубли и доллары и коробочка с украшениями.
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14 июля, 13:30
Ранее управление на транспорте МВД России по ПФО сообщило, что на прошлой неделе был задержан начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода. Двое его подчиненных, которые за деньги беспрепятственно выпускали из РФ нарушителей миграционного законодательства, были задержаны в начале июня. Всего, по данным Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте, по делу арестованы 7 человек.
Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту Нижнего Новгорода функционировала организованная группа, в которую входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, осуществляющие свои должностные обязанности на территории аэропорта, а также местные жители. Группа выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за денежное вознаграждение беспрепятственно разрешала им выехать с территории РФ без привлечения к административной ответственности, которой предусмотрены наказание в виде принудительного выдворения с территории России и штрафа, а также невозможность в течение длительного срока вновь въехать обратно. В зависимости от роли каждого участники организованной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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