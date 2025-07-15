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Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит - РИА Новости, 15.07.2025
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18:02 15.07.2025 (обновлено: 18:14 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/frantsiya-2029301581.html
Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит
Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит - РИА Новости, 15.07.2025
Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит
Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:02:00+03:00
2025-07-15T18:14:00+03:00
франция
франсуа байру
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ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру."Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", - сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х.Байру также предложил сделать рабочими два праздничных дня."Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро", - сказал Байру, добавив, что "готов рассмотреть и другие варианты".
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франция, франсуа байру
Франция, Франсуа Байру
Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит

Франция поднимет налоги для богатых граждан, чтобы сократить дефицит бюджета

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
"Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", - сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х.
Байру также предложил сделать рабочими два праздничных дня.
"Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро", - сказал Байру, добавив, что "готов рассмотреть и другие варианты".
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