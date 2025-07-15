https://ria.ru/20250715/frantsiya-2029301581.html

Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит

Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит - РИА Новости, 15.07.2025

Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит

Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:02:00+03:00

2025-07-15T18:02:00+03:00

2025-07-15T18:14:00+03:00

франция

франсуа байру

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792482617_0:75:2048:1227_1920x0_80_0_0_c0c9d338a5c4c09f4c4206d80f0f4fca.jpg

ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру."Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", - сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х.Байру также предложил сделать рабочими два праздничных дня."Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро", - сказал Байру, добавив, что "готов рассмотреть и другие варианты".

https://ria.ru/20250305/frantsiya-2003308666.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, франсуа байру