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В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян - РИА Новости, 15.07.2025
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13:47 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/finljandija-2029230276.html
В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян
В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян - РИА Новости, 15.07.2025
В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян
Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии, заявил во вторник министр обороны республики Антти... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:47:00+03:00
2025-07-15T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии, заявил во вторник министр обороны республики Антти Хяккянен. "Запрет на осуществление операций с недвижимостью гражданами России и Белоруссии вступает в силу сегодня, 15 июля", - написал Хяккянен в соцсети X. Парламент Финляндии в апреле одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Согласно нему, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого якобы может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Позднее власти добавили Белоруссию в список стран, гражданам которых следует запретить осуществлять сделки с недвижимостью в Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Как ранее уточняло минобороны, запрет на сделки с недвижимостью будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
https://ria.ru/20250715/pribaltika-2029153279.html
https://ria.ru/20250529/finlyandiya-2019613662.html
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россия, финляндия, белоруссия, павел кузнецов, в мире
Россия, Финляндия, Белоруссия, Павел Кузнецов, В мире
В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Финляндия с 15 июля запретила сделки с недвижимостью для граждан РФ и Белоруссии

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии, заявил во вторник министр обороны республики Антти Хяккянен.
"Запрет на осуществление операций с недвижимостью гражданами России и Белоруссии вступает в силу сегодня, 15 июля", - написал Хяккянен в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Прибалты и скандинавы спасены: Россия подавится "зубами дракона"
08:00
Парламент Финляндии в апреле одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Согласно нему, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого якобы может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Позднее власти добавили Белоруссию в список стран, гражданам которых следует запретить осуществлять сделки с недвижимостью в Финляндии.
Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Как ранее уточняло минобороны, запрет на сделки с недвижимостью будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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