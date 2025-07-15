В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян
Финляндия с 15 июля запретила сделки с недвижимостью для граждан РФ и Белоруссии
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии, заявил во вторник министр обороны республики Антти Хяккянен.
"Запрет на осуществление операций с недвижимостью гражданами России и Белоруссии вступает в силу сегодня, 15 июля", - написал Хяккянен в соцсети X.
Парламент Финляндии в апреле одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Согласно нему, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого якобы может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Позднее власти добавили Белоруссию в список стран, гражданам которых следует запретить осуществлять сделки с недвижимостью в Финляндии.
Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Как ранее уточняло минобороны, запрет на сделки с недвижимостью будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
Финны нашли агентов Кремля на самом верху
29 мая, 08:00