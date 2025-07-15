https://ria.ru/20250715/evropa-2029218599.html
Европа предпочитает войну миру, заявили в Кремле
Европа предпочитает войну миру, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.07.2025
Европа предпочитает войну миру, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Украины заявил, что Европа хочет скорее видеть обострение военных действий, чем... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:57:00+03:00
2025-07-15T12:57:00+03:00
2025-07-15T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Украины заявил, что Европа хочет скорее видеть обострение военных действий, чем переход в мирный режим. "Этот диалог (между РФ и Украиной - ред.) хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе. Хотя, судя по заявлениям, в Европе хотят видеть скорее обострение военных действий, чем переход в мирный режим, но Киев молчит", - сказал Песков журналистам. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250712/germaniya-2028819093.html
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в мире, россия, украина, европа, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков
Европа предпочитает войну миру, заявили в Кремле
Песков: в Европе хотят видеть скорее обострение на Украине, чем переход к миру