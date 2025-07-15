https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html

Воевать на свои: Европа оплатит антироссийский блицкриг грабежом

Воевать на свои: Европа оплатит антироссийский блицкриг грабежом - РИА Новости, 15.07.2025

Воевать на свои: Европа оплатит антироссийский блицкриг грабежом

Еэсовские в поисках сотен миллиардов, необходимых для "перевооружения" их "райского сада", отправляются на панель. Или на большую дорогу. Или продавать себя... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:00:00+03:00

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Еэсовские в поисках сотен миллиардов, необходимых для "перевооружения" их "райского сада", отправляются на панель. Или на большую дорогу. Или продавать себя. Или грабить сограждан. Или делать и то и другое.На панель — не как это делают девушки с низкой социальной ответственностью, а как мужчины с высокой планкой этой самой социальной ответственности.Вот президент Макрон — чем не пример? В воскресенье он выступил перед цветом французской армии. В главном здании военного министерства, построенного Наполеоном. Казалось бы, ну вот зачем грозить "опасностями", которые могут разорвать Францию "в клочья" там, откуда начался путь страны к самому чудовищному поражению последних двух с лишним столетий? Но поди переубеди того, кто намерен не только разогнать маховик милитаризма, но и много в том преуспеть.Макрон склонял слово "ответственность" на все лады. Ответственными он назначил на два года, что ему осталось отсидеть в Елисейском дворце, вначале военных. Затем штатских. А после и обычных французских обывателей.У этих обывателей есть примета: если и когда власть употребляет слово "ответственность", это всегда ( и исключений не случается) означает, что они будут ограблены. Попадут под цунами новых налогов или их практически обяжут отдать взаймы государству на пять лет свои накопления, лежащие на депозитах. Для "абсолютно добровольного пожертвования" в дело спасения Европы и Франции.И уже даже есть уполномоченный банк. И названа минимальная сумма, которую потребуют (ну или настоятельно попросят ею поделиться с Макроном). Это 500 евро. Срок отдачи долга обозначили: деньги с процентами обещают вернуть через пять лет. В точном соответствии с поговоркой про обещать и не жениться.Кто-то за эти пять уйдет с политической арены, кто-то забудет про деньги, а кто-то просто умрет. Да и банк тоже может лопнуть. Вот он был — и вот его уже нет.Если до сих пор вы не знали, как может выглядеть европейский разбой на большой дороге, то самое время ознакомиться с методикой.Примерно так же отъем накоплений населения осуществят и на других участках "райского сада" — в тех странах, что входят в милитаристский пул Евросоюза.Но есть и хорошие новости.Тут на военном параде по случаю взятия Бастилии обнаружилось, что в Пятой республике верховная власть не в ладах с реальностью. В армии, которой сейчас по статусу командует Недонаполеон I, имеется всего одна бригада, чья оснащенность техникой и боевой дух личного состава позволит выдержать, как принято сегодня говорить, "конфликт высокой интенсивности".Французская медийка любит цветистые и пышные выражения, не отдавая себе отчет, в чем, собственно, эта "высокая интенсивность" заключается на практике. На ЛБС. Выдержать высокую интенсивность в конфликте с русской армией должна 7-я бронетанковая бригада, входящая в Первую дивизию Сухопутных войск. Бригада развернута в Безансоне. О численности и количестве бронетехники точных сведений именно в этом подразделении ВС Франции нет, но известно другое.Общая численность Сухопутных войск Франции — 114 тысяч человек. В бундесвере вдвое меньше. Во всех остальных странах меньше еще в разы, чем в бундесвере.Самая боеспособная во всей армии Франции 7-я бригада обладает, но лишь частично, танками в количестве нескольких десятков штук (и это в самом лучшем случае), у нее есть (даже!) бронеавтомобили. Нет сведений об оснащении артиллерией, но есть информация, что на всю армию Франции, которая строит недонаполеновские планы антироссийской агрессии, приходится 64 (прописью: шестьдесят четыре) разрекламированных САУ "Цезарь".Было на два десятка больше, но этих 20 "цезарей" поставили киевским, и мы их (САУ, пока не киевских) уже расщелкали. Да, еще есть — на всех и на все — сотня истребителей "Рафаль" для поддержки военных действий французских интервентов с воздуха.Для правильной оценки, что сегодня предлагают главные европейские "ястребы" — Макрон и Мерц, — стоит напомнить, что полтора года назад численность российских ВС была увеличена указом Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина до почти двух миллионов четырехсот тысяч человек, включая полтора миллиона военнослужащих. Ну чтобы просто держать масштаб военного строительства наш и их в уме, не теряя контакта с реальностью.Важно подчеркнуть, что в России увеличение идет за счет контрактников. Тогда как та же Франция, как и Германия, рассматривает возможность введения обязательного военного призыва уже ближайшей зимой. Эта инициатива — не чтобы увеличить, а чтобы поддержать численность армейского состава на прежнем уровне.Дальше, как сегодня говорят, можно вообще ни о чем не говорить, потому что факты о нынешнем состоянии некогда самых боеспособных, самых крупных и самых агрессивных по отношению к нашей стране армий не бьются никак с планами очередного блицкрига а-ля "Барбаросса".И вот итог, пусть промежуточный.Нынешняя милитаризация против нас и заодно с Украиной, придуманная и составленная европейцами, — не что иное, как способ нового обогащения элиты "глубинного государства". Мы им не сдались, наши ресурсы они по дешевке получить не сумели, хотя очень хотели и очень пытались этого добиться.Украина иссякла или иссякнет вот-вот. Ее бывшие территории, набитые полезными ископаемыми, как и богатые предприятиями тяж- и средмаша, по неизлечимой тупости киевских и их хозяев стали нашими. Незалежная как источник сотен процентов прибыли со счетов сброшена.Осталось только ограбить самих европейцев. Так что стоять по стойке "смирно" и бояться своих же собственных властей обитателям евро-райского сада предстоит уже сегодня.

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, европа, украина, евросоюз, россия