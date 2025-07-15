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Демократия в ЕС превратилась в произвол, заявил Шор - РИА Новости, 15.07.2025
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18:45 15.07.2025 (обновлено: 18:46 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/es-2029314437.html
Демократия в ЕС превратилась в произвол, заявил Шор
Демократия в ЕС превратилась в произвол, заявил Шор - РИА Новости, 15.07.2025
Демократия в ЕС превратилась в произвол, заявил Шор
Демократия в Европе сменилась произволом со стороны руководства Брюсселя, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:45:00+03:00
2025-07-15T18:46:00+03:00
молдавия
евросоюз
в мире
брюссель
европа
илан шор
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Демократия в Европе сменилась произволом со стороны руководства Брюсселя, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор, комментируя введенные ЕС санкции против политформирования.ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Евросоюз постоянно вносит нас в какие-то списки, мы к этому давно привыкли и сбились со счета. Очевидно, что демократия по-европейски — это произвол тех, кого выбрали в Брюсселе. За собой они оставили все права, а на всех остальных будут давить, как могут", - заявил Шор.В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.
https://ria.ru/20250705/moldaviya-2027378325.html
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молдавия, евросоюз, в мире, брюссель, европа, илан шор
Молдавия, Евросоюз, В мире, Брюссель, Европа, Илан Шор
Демократия в ЕС превратилась в произвол, заявил Шор

Шор: Демократия в ЕС превратилась в произвол в виде санкций против оппозиции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Демократия в Европе сменилась произволом со стороны руководства Брюсселя, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор, комментируя введенные ЕС санкции против политформирования.
ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
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"Евросоюз постоянно вносит нас в какие-то списки, мы к этому давно привыкли и сбились со счета. Очевидно, что демократия по-европейски — это произвол тех, кого выбрали в Брюсселе. За собой они оставили все права, а на всех остальных будут давить, как могут", - заявил Шор.
В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".
Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.
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МолдавияЕвросоюзВ миреБрюссельЕвропаИлан Шор
 
 
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