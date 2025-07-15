https://ria.ru/20250715/es-2029313558.html

ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Грузии в конце августа

ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Грузии в конце августа - РИА Новости, 15.07.2025

ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Грузии в конце августа

ЕС может рассмотреть отмену безвизового режима для граждан Грузии в конце августа, если Тбилиси не приведет свою политику в соответствие с требованиями ЕС,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:38:00+03:00

2025-07-15T18:38:00+03:00

2025-07-15T18:38:00+03:00

в мире

грузия

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кайя каллас

евросоюз

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ЕС может рассмотреть отмену безвизового режима для граждан Грузии в конце августа, если Тбилиси не приведет свою политику в соответствие с требованиями ЕС, заявила во вторник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. "До этого момента мы придерживались позиции, что мы не хотим навредить грузинам, лишая их безвизового режима, который оказывает на них большое влияние. В то же время это вопрос доверия к Европейскому союзу. Если мы просим о чем-то, предоставляя выгодные преимущества этой стране, и они не соблюдают эти условия, должны быть последствия, чтобы общество увидело, что правительство не на европейском пути и не воспринимает статус кандидата серьезно", - сказала она журналистам. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.

https://ria.ru/20250605/gruzija-2021053314.html

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в мире, грузия, тбилиси, кайя каллас, евросоюз