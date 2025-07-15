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Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России
Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России - РИА Новости, 15.07.2025
Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России
Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе во вторник не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:01:00+03:00
2025-07-15T18:01:00+03:00
2025-07-15T18:01:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе во вторник не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "К сожалению, сегодня мы не смогли прийти к соглашению", - сказала она по итогам министерской встречи.
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в мире, брюссель, россия, кайя каллас, евросоюз
В мире, Брюссель, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России
Каллас: главы МИД ЕС не смогли договориться о 18-м пакете санкций против России