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Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России - РИА Новости, 15.07.2025
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18:01 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/es-2029301432.html
Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России
Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России - РИА Новости, 15.07.2025
Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России
Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе во вторник не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:01:00+03:00
2025-07-15T18:01:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе во вторник не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "К сожалению, сегодня мы не смогли прийти к соглашению", - сказала она по итогам министерской встречи.
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в мире, брюссель, россия, кайя каллас, евросоюз
В мире, Брюссель, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России

Каллас: главы МИД ЕС не смогли договориться о 18-м пакете санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе во вторник не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
"К сожалению, сегодня мы не смогли прийти к соглашению", - сказала она по итогам министерской встречи.
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Венгрия инициировала в ЕС обсуждение санкций против Киева за мобилизацию
Вчера, 13:05
 
В миреБрюссельРоссияКайя КалласЕвросоюз
 
 
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