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Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России

Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России - РИА Новости, 15.07.2025

Каллас подтвердила, что ЕС не смог принять пакет санкций против России

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе во вторник не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:01:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе во вторник не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "К сожалению, сегодня мы не смогли прийти к соглашению", - сказала она по итогам министерской встречи.

https://ria.ru/20250715/vengriya-2029219823.html

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в мире, брюссель, россия, кайя каллас, евросоюз