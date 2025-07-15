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Ефимов: строящийся в Москве вокзал Серп и Молот готов на 40% - РИА Новости, 15.07.2025
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11:12 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/efimov-2029126609.html
Ефимов: строящийся в Москве вокзал Серп и Молот готов на 40%
Ефимов: строящийся в Москве вокзал Серп и Молот готов на 40% - РИА Новости, 15.07.2025
Ефимов: строящийся в Москве вокзал Серп и Молот готов на 40%
Строители закончили монолитные работы на вокзале Серп и Молот, который возводится в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:12:00+03:00
2025-07-15T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Строители закончили монолитные работы на вокзале Серп и Молот, который возводится в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот идет облицовка гранитом двух пассажирских платформ, а также сборка металлоконструкций лестничных сходов. Продолжается отделка навесов, устройство наружных сетей и внутренних инженерных систем", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточнил замглавы города, вокзал готов более чем на 40%.Вокзал Серп и Молот будет расположен на границе Лефортово и Таганского района. Там будет построен надземный вестибюль и новые платформы с навесами. Также планируется реконструкция подземного перехода под ж/д путями. Кроме того, на вокзале появятся лифты и эскалаторы, а также единый навес, чтобы пассажиры могли пересаживаться в метро, на МЦД и в наземный транспорт, не выходя на улицу.В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что в будущем новый вокзал станет общим для МЦД-4, МЦД-2 и станций метро "Площадь Ильича" и "Римская".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у станции "Корниловская" планируется строительство новой транспортной развязки.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: строящийся в Москве вокзал Серп и Молот готов на 40%

Ефимов: на вокзале Серп и Молот в Москве закончились монолитные работы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Строители закончили монолитные работы на вокзале Серп и Молот, который возводится в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот идет облицовка гранитом двух пассажирских платформ, а также сборка металлоконструкций лестничных сходов. Продолжается отделка навесов, устройство наружных сетей и внутренних инженерных систем", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил замглавы города, вокзал готов более чем на 40%.
Вокзал Серп и Молот будет расположен на границе Лефортово и Таганского района. Там будет построен надземный вестибюль и новые платформы с навесами. Также планируется реконструкция подземного перехода под ж/д путями. Кроме того, на вокзале появятся лифты и эскалаторы, а также единый навес, чтобы пассажиры могли пересаживаться в метро, на МЦД и в наземный транспорт, не выходя на улицу.
В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что в будущем новый вокзал станет общим для МЦД-4, МЦД-2 и станций метро "Площадь Ильича" и "Римская".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у станции "Корниловская" планируется строительство новой транспортной развязки.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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