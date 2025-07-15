https://ria.ru/20250715/dubnya-2029265031.html

Более чем в 1,5 раза возрастет мощность очистных сооружений в Дубне

Более чем в 1,5 раза возрастет мощность очистных сооружений в Дубне - РИА Новости, 15.07.2025

Более чем в 1,5 раза возрастет мощность очистных сооружений в Дубне

После реконструкции мощность очистных сооружений, которые находятся в Левобережном районе подмосковной Дубны, возрастет более чем в 1,5 раза, сообщает... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:46:00+03:00

2025-07-15T15:46:00+03:00

2025-07-15T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. После реконструкции мощность очистных сооружений, которые находятся в Левобережном районе подмосковной Дубны, возрастет более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Очистные сооружения построили 50 лет назад и сейчас из-за высокого износа конструкций и оборудования работают на пределе своих возможностей. Масштабная реконструкция началась в прошлом году, она предполагает строительство нового очистного комплекса и модернизацию старого. Данные работы ведутся по национальному проекту "Экологическое благополучие". "Это главные очистные сооружения в Дубне, действующие сегодня. Мы начали первый этап, который должны завершить в 2028 году, будут построены новые очистные. А затем начнем обновлять старые, тем самым увеличим мощность до 50 тысяч кубов в сутки. Для чего? Для того, чтобы была соблюдена вся экологическая программа, чтобы город мог расширяться, росли предприятия в особой экономической зоне, можно было расселить аварийное жилье. А все это нуждается в качественных современных очистных сооружениях. По программе президента мы сдали уже 15 очистных сооружений, сейчас в работе находится 11, и еще восемь – в проектировании. Во многих округах Подмосковья мы или модернизируем, или строим такие объекты", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что предусмотрен большой объем финансирования из регионального и федерального бюджетов. Это долгосрочная программа, которая не заканчивается на строительстве очистных сооружений. Например, есть сети, которые подводятся к ним, и они также нуждаются в модернизации. Реконструкция городских очистных сооружений в Дубне включает три этапа. На первом этапе построят современный высокотехнологичный комплекс (мощностью 26 тысяч кубических метров в сутки). Там будут реализованы самые передовые решения в области очистки и обеззараживания сточных вод с автоматизированным управлением, что благоприятно скажется на экологии реки Волги. На данный момент здесь готовят котлованы под первичные и вторичные отстойники, под аэротенк, а также забивают сваи. Работы идут по графику, завершить их планируют в августе 2028 года. На втором этапе мощность очистных увеличат до 36 тысяч кубических метров в сутки благодаря размещению дополнительного технологического оборудования в построенных зданиях и сооружениях. А на третьем - производительность вырастет до 50 тысяч кубических метров в сутки – будет демонтирована часть выведенных из эксплуатации старых объектов и на освободившемся месте построят новые. Таким образом, очистные сооружения, которые возрастут более чем в 1,5 раза по мощности, будут обслуживать 74 тысячи человек, а также позволят дальше развивать ОЭЗ "Дубна", предприятия военно-промышленного комплекса, строить новое комфортное жилье.

https://ria.ru/20250715/dubna-2029242078.html

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дубна, московская область (подмосковье), андрей воробьев