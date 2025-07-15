Рейтинг@Mail.ru
Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне закончатся в октябре - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:24 15.07.2025 (обновлено: 14:59 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/dubna-2029242078.html
Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне закончатся в октябре
Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне закончатся в октябре - РИА Новости, 15.07.2025
Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне закончатся в октябре
Реконструкция котельной №3 в подмосковной Дубне завершится в октябре, ход работ проверил глава Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:24:00+03:00
2025-07-15T14:59:00+03:00
новости подмосковья
дубна
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029240339_0:105:3071:1833_1920x0_80_0_0_372f885dc0542d11579383fc49c81e87.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Реконструкция котельной №3 в подмосковной Дубне завершится в октябре, ход работ проверил глава Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Котельная отапливает левобережную часть округа – 350 многоквартирных домов и индивидуальных жилищных строительств, 20 соцобъектов, обеспечивая теплом около 20 тысяч жителей. "Мы сегодня находимся на крупной котельной в Дубне. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководителей наших ресурсоснабжающих предприятий, всех, кто работает в системе теплоснабжения, потому что благодаря своевременному обслуживанию, команде, которую удалось собрать, аварийным бригадам, мы видим, что котлы, которым уже 50 лет, работают хорошо", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Губернатор добавил, что реконструкция котельной №3 идет по графику. Он отметил, что после ее завершения важно выполнить благоустройство прилегающей территории. "У нас большая программа по теплу, мы ее реализуем в каждом городе, в том числе в Дубне. Наша задача – обновлять котельные, усиливать их там, где требуется резерв, менять магистральные сети. Ну и подходим к распределительным сетям. Здесь тоже большая работа, которая в том числе связана с аварийным фондом", – подчеркнул Воробьев. На котельной 1974 года постройки меняют действующий котел на новый. Сейчас ведутся работы по монтажу оборудования, включая вентилятор и дымосос, а также устанавливается дополнительный котел. На сегодняшний день готовность объекта составляет 57%. По словам гендиректора "Энергия-Тензор" Александра Сироша, завершение основных работ планируется в середине августа, после этого пройдет наладка оборудования. Мощность котельной увеличится на 30 мегаватт — с 96 до 126 мегаватт. Это обеспечит резерв для надежного теплоснабжения территории левого берега городского округа Дубна, где развивается жилая застройка, а также особой экономической зоны и предприятий военно-промышленного комплекса, подчеркнули в пресс-службе. Помимо котельной №3 на улице Тверская в этом году в городском округе Дубна продолжат капитальный ремонт котельной №1 на улице Промышленная. Там заменят котел и кабель резервного питания. Также запланирована замена восьми участков теплосети общей протяженностью более 2,5 километра в рамках государственной программы, включая улицы 9 Мая, Вокзальную, Вернова, Промышленную, Попова, Энтузиастов, проспект Боголюбова и другие. Изменения затронут почти 30 жителей. "Наша задача, чтобы в каждом городе ресурсоснабжающая организация имела удобный офис, удобные электронные сервисы, современную диспетчерскую, которая видит все по теплу, электричеству и воде", – прокомментировал Воробьев. Глава региона подчеркнул важность готовности аварийной бригады, укомплектованности техники и оперативного устранения аварийных ситуаций. По данным пресс-службы, в Московской области внедряется новый стандарт для ресурсоснабжающих организаций (РСО). Он предполагает техническое перевооружение аварийных бригад и диспетчерских служб, создание единых центров управления, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также обновление офисов приема жителей. Пилотный проект реализуется в Рузском муниципальном округе. Планируется, что к началу отопительного сезона к единому стандарту будут приведены аварийно-диспетчерские службы региона, а до декабря – все РСО. В пресс-службе отметили, что в прошлом году в микрорайоне Большая Волга городского округа Дубна капитально отремонтировали два участка теплосети протяженностью 1,1 километра, а также начали ремонт на котельной №1.Работы по реконструкции ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250714/plyazhi-2029095138.html
https://ria.ru/20250714/korm-2029094365.html
https://ria.ru/20250714/ege-2029069441.html
дубна
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029240339_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_2fc32d68349e34d67448b842619786fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубна, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Дубна, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне закончатся в октябре

Воробьев проверил работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Московской областиРаботы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне
Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Московской области
Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Реконструкция котельной №3 в подмосковной Дубне завершится в октябре, ход работ проверил глава Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Котельная отапливает левобережную часть округа – 350 многоквартирных домов и индивидуальных жилищных строительств, 20 соцобъектов, обеспечивая теплом около 20 тысяч жителей.
Пляж Живописная бухта в Красногорске - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Пляжи Подмосковья привлекли более 1,3 миллиона посетителей с начала сезона
Вчера, 18:40
"Мы сегодня находимся на крупной котельной в Дубне. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководителей наших ресурсоснабжающих предприятий, всех, кто работает в системе теплоснабжения, потому что благодаря своевременному обслуживанию, команде, которую удалось собрать, аварийным бригадам, мы видим, что котлы, которым уже 50 лет, работают хорошо", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор добавил, что реконструкция котельной №3 идет по графику. Он отметил, что после ее завершения важно выполнить благоустройство прилегающей территории.
"У нас большая программа по теплу, мы ее реализуем в каждом городе, в том числе в Дубне. Наша задача – обновлять котельные, усиливать их там, где требуется резерв, менять магистральные сети. Ну и подходим к распределительным сетям. Здесь тоже большая работа, которая в том числе связана с аварийным фондом", – подчеркнул Воробьев.
На котельной 1974 года постройки меняют действующий котел на новый. Сейчас ведутся работы по монтажу оборудования, включая вентилятор и дымосос, а также устанавливается дополнительный котел. На сегодняшний день готовность объекта составляет 57%.
По словам гендиректора "Энергия-Тензор" Александра Сироша, завершение основных работ планируется в середине августа, после этого пройдет наладка оборудования.
Мощность котельной увеличится на 30 мегаватт — с 96 до 126 мегаватт. Это обеспечит резерв для надежного теплоснабжения территории левого берега городского округа Дубна, где развивается жилая застройка, а также особой экономической зоны и предприятий военно-промышленного комплекса, подчеркнули в пресс-службе.
Корм для домашних животных - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза
Вчера, 18:38
Помимо котельной №3 на улице Тверская в этом году в городском округе Дубна продолжат капитальный ремонт котельной №1 на улице Промышленная. Там заменят котел и кабель резервного питания. Также запланирована замена восьми участков теплосети общей протяженностью более 2,5 километра в рамках государственной программы, включая улицы 9 Мая, Вокзальную, Вернова, Промышленную, Попова, Энтузиастов, проспект Боголюбова и другие. Изменения затронут почти 30 жителей.
"Наша задача, чтобы в каждом городе ресурсоснабжающая организация имела удобный офис, удобные электронные сервисы, современную диспетчерскую, которая видит все по теплу, электричеству и воде", – прокомментировал Воробьев.
Глава региона подчеркнул важность готовности аварийной бригады, укомплектованности техники и оперативного устранения аварийных ситуаций.
По данным пресс-службы, в Московской области внедряется новый стандарт для ресурсоснабжающих организаций (РСО). Он предполагает техническое перевооружение аварийных бригад и диспетчерских служб, создание единых центров управления, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также обновление офисов приема жителей. Пилотный проект реализуется в Рузском муниципальном округе. Планируется, что к началу отопительного сезона к единому стандарту будут приведены аварийно-диспетчерские службы региона, а до декабря – все РСО.
В пресс-службе отметили, что в прошлом году в микрорайоне Большая Волга городского округа Дубна капитально отремонтировали два участка теплосети протяженностью 1,1 километра, а также начали ремонт на котельной №1.
Работы по реконструкции ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Почти 670 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов
Вчера, 17:18
 
Новости ПодмосковьяДубнаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала