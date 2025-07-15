https://ria.ru/20250715/dubna-2029242078.html

Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне закончатся в октябре

Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне закончатся в октябре - РИА Новости, 15.07.2025

Работы по реконструкции котельной в подмосковной Дубне закончатся в октябре

Реконструкция котельной №3 в подмосковной Дубне завершится в октябре, ход работ проверил глава Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:24:00+03:00

2025-07-15T14:24:00+03:00

2025-07-15T14:59:00+03:00

новости подмосковья

дубна

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Реконструкция котельной №3 в подмосковной Дубне завершится в октябре, ход работ проверил глава Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Котельная отапливает левобережную часть округа – 350 многоквартирных домов и индивидуальных жилищных строительств, 20 соцобъектов, обеспечивая теплом около 20 тысяч жителей. "Мы сегодня находимся на крупной котельной в Дубне. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководителей наших ресурсоснабжающих предприятий, всех, кто работает в системе теплоснабжения, потому что благодаря своевременному обслуживанию, команде, которую удалось собрать, аварийным бригадам, мы видим, что котлы, которым уже 50 лет, работают хорошо", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Губернатор добавил, что реконструкция котельной №3 идет по графику. Он отметил, что после ее завершения важно выполнить благоустройство прилегающей территории. "У нас большая программа по теплу, мы ее реализуем в каждом городе, в том числе в Дубне. Наша задача – обновлять котельные, усиливать их там, где требуется резерв, менять магистральные сети. Ну и подходим к распределительным сетям. Здесь тоже большая работа, которая в том числе связана с аварийным фондом", – подчеркнул Воробьев. На котельной 1974 года постройки меняют действующий котел на новый. Сейчас ведутся работы по монтажу оборудования, включая вентилятор и дымосос, а также устанавливается дополнительный котел. На сегодняшний день готовность объекта составляет 57%. По словам гендиректора "Энергия-Тензор" Александра Сироша, завершение основных работ планируется в середине августа, после этого пройдет наладка оборудования. Мощность котельной увеличится на 30 мегаватт — с 96 до 126 мегаватт. Это обеспечит резерв для надежного теплоснабжения территории левого берега городского округа Дубна, где развивается жилая застройка, а также особой экономической зоны и предприятий военно-промышленного комплекса, подчеркнули в пресс-службе. Помимо котельной №3 на улице Тверская в этом году в городском округе Дубна продолжат капитальный ремонт котельной №1 на улице Промышленная. Там заменят котел и кабель резервного питания. Также запланирована замена восьми участков теплосети общей протяженностью более 2,5 километра в рамках государственной программы, включая улицы 9 Мая, Вокзальную, Вернова, Промышленную, Попова, Энтузиастов, проспект Боголюбова и другие. Изменения затронут почти 30 жителей. "Наша задача, чтобы в каждом городе ресурсоснабжающая организация имела удобный офис, удобные электронные сервисы, современную диспетчерскую, которая видит все по теплу, электричеству и воде", – прокомментировал Воробьев. Глава региона подчеркнул важность готовности аварийной бригады, укомплектованности техники и оперативного устранения аварийных ситуаций. По данным пресс-службы, в Московской области внедряется новый стандарт для ресурсоснабжающих организаций (РСО). Он предполагает техническое перевооружение аварийных бригад и диспетчерских служб, создание единых центров управления, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также обновление офисов приема жителей. Пилотный проект реализуется в Рузском муниципальном округе. Планируется, что к началу отопительного сезона к единому стандарту будут приведены аварийно-диспетчерские службы региона, а до декабря – все РСО. В пресс-службе отметили, что в прошлом году в микрорайоне Большая Волга городского округа Дубна капитально отремонтировали два участка теплосети протяженностью 1,1 километра, а также начали ремонт на котельной №1.Работы по реконструкции ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250714/plyazhi-2029095138.html

https://ria.ru/20250714/korm-2029094365.html

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дубна

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дубна, московская область (подмосковье), андрей воробьев