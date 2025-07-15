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В ДТП с легковушкой и грузовиком под Калугой погибли пять человек
В ДТП с легковушкой и грузовиком под Калугой погибли пять человек - РИА Новости, 15.07.2025
В ДТП с легковушкой и грузовиком под Калугой погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Калужской области, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:17:00+03:00
2025-07-15T23:17:00+03:00
2025-07-15T23:18:00+03:00
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Калужской области, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. По данным УМВД, во вторник в 20.30 мск на автодороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. "По предварительной информации, произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины BMW и автомашины Ford. В результате ДТП погиб водитель автомобиля BMW 1972 года рождения, три пассажира автомобиля BMW, водитель автомобиля Ford 1965 года рождения", - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Прокуратура Калужской области сообщила о том, что тоже участвует в установлении всех обстоятельств ДТП. Согласно размещенным прокуратурой фото, Ford – грузовик. При столкновении легковая машина разбилась практически всмятку.
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происшествия, калужская область, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП с легковушкой и грузовиком под Калугой погибли пять человек
МВД: на трассе в Калужской области BMW столкнулась с грузовиком, пятеро погибли