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В Тверской области машина сбила трех людей на пешеходном переходе - РИА Новости, 15.07.2025
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09:25 15.07.2025 (обновлено: 09:26 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/dtp-2029165453.html
В Тверской области машина сбила трех людей на пешеходном переходе
В Тверской области машина сбила трех людей на пешеходном переходе - РИА Новости, 15.07.2025
В Тверской области машина сбила трех людей на пешеходном переходе
Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Тверской области, сбившая их машина уехала, сообщила региональная... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:25:00+03:00
2025-07-15T09:26:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Тверской области, сбившая их машина уехала, сообщила региональная Госавтоинспекция. "На ФАД М-10 "Россия" в результате ДТП 1 человек погиб и 2 получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб", - сообщается в Telegram-канале ГАИ. По предварительным данным ведомства, на 359-м километре трассы М-10 в Бологовском муниципальном округе водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешеходов, после чего с места ДТП скрылся. Травмы получили мужчина 1986 года рождения и женщина 1985 года рождения, скончалась женщина 1981 года рождения. Как сообщает в опубликованном видео командир роты №2 ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД по Тверской области майор полиции Михаил Виноградов, ДТП произошло в 1.10 мск. Наезд совершен на нерегулируемом пешеходном переходе.
https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html
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происшествия, михаил виноградов, гибдд мвд рф
Происшествия, Михаил Виноградов, ГИБДД МВД РФ
В Тверской области машина сбила трех людей на пешеходном переходе

В Тверской области машина сбила 3 людей на пешеходном переходе, один погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Тверской области, сбившая их машина уехала, сообщила региональная Госавтоинспекция.
"На ФАД М-10 "Россия" в результате ДТП 1 человек погиб и 2 получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб", - сообщается в Telegram-канале ГАИ.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Подмосковье в ДТП с питбайком погибла 17-летняя девушка
12 июля, 23:27
По предварительным данным ведомства, на 359-м километре трассы М-10 в Бологовском муниципальном округе водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешеходов, после чего с места ДТП скрылся.
Травмы получили мужчина 1986 года рождения и женщина 1985 года рождения, скончалась женщина 1981 года рождения.
Как сообщает в опубликованном видео командир роты №2 ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД по Тверской области майор полиции Михаил Виноградов, ДТП произошло в 1.10 мск. Наезд совершен на нерегулируемом пешеходном переходе.
На месте ДТП в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Девятилетняя девочка погибла в ДТП на Камчатке
12 июля, 20:13
 
ПроисшествияМихаил ВиноградовГИБДД МВД РФ
 
 
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