https://ria.ru/20250715/dtp-2029165453.html

В Тверской области машина сбила трех людей на пешеходном переходе

В Тверской области машина сбила трех людей на пешеходном переходе - РИА Новости, 15.07.2025

В Тверской области машина сбила трех людей на пешеходном переходе

Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Тверской области, сбившая их машина уехала, сообщила региональная... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:25:00+03:00

2025-07-15T09:25:00+03:00

2025-07-15T09:26:00+03:00

происшествия

михаил виноградов

гибдд мвд рф

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РЯЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Тверской области, сбившая их машина уехала, сообщила региональная Госавтоинспекция. "На ФАД М-10 "Россия" в результате ДТП 1 человек погиб и 2 получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб", - сообщается в Telegram-канале ГАИ. По предварительным данным ведомства, на 359-м километре трассы М-10 в Бологовском муниципальном округе водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешеходов, после чего с места ДТП скрылся. Травмы получили мужчина 1986 года рождения и женщина 1985 года рождения, скончалась женщина 1981 года рождения. Как сообщает в опубликованном видео командир роты №2 ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД по Тверской области майор полиции Михаил Виноградов, ДТП произошло в 1.10 мск. Наезд совершен на нерегулируемом пешеходном переходе.

https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, михаил виноградов, гибдд мвд рф