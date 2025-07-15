https://ria.ru/20250715/dron-2029314720.html

Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025

Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:48:00+03:00

2025-07-15T18:48:00+03:00

2025-07-15T18:52:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

архангельское

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал во дворе домовладения... В селе Головино беспилотник атаковал частный дом — посечены стена и ограждение. В селе Веселая Лопань беспилотник сдетонировал на парковке у коммерческого объекта — повреждены фасад здания и два автомобиля. Ещё один коммерческий объект атакован в посёлке Разумное — посечены кузова двух машин. На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон нанёс удар по автомобилю", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Муром Шебекинского округа от удара FPV-дрона по предприятию в одном из корпусов пробита кровля. В селе Архангельское дрон сдетонировал во дворе дома, ещё один жилой дом атакован в селе Маломихайловка. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона перебита линия электропередачи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

архангельское

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происшествия, белгородская область, белгородский район, архангельское, вячеслав гладков