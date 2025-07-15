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Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025
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18:48 15.07.2025 (обновлено: 18:52 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/dron-2029314720.html
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:48:00+03:00
2025-07-15T18:52:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
архангельское
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал во дворе домовладения... В селе Головино беспилотник атаковал частный дом — посечены стена и ограждение. В селе Веселая Лопань беспилотник сдетонировал на парковке у коммерческого объекта — повреждены фасад здания и два автомобиля. Ещё один коммерческий объект атакован в посёлке Разумное — посечены кузова двух машин. На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон нанёс удар по автомобилю", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Муром Шебекинского округа от удара FPV-дрона по предприятию в одном из корпусов пробита кровля. В селе Архангельское дрон сдетонировал во дворе дома, ещё один жилой дом атакован в селе Маломихайловка. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона перебита линия электропередачи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
архангельское
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происшествия, белгородская область, белгородский район, архангельское, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Архангельское, Вячеслав Гладков
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали 8 населенных пунктов Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал во дворе домовладения... В селе Головино беспилотник атаковал частный дом — посечены стена и ограждение. В селе Веселая Лопань беспилотник сдетонировал на парковке у коммерческого объекта — повреждены фасад здания и два автомобиля. Ещё один коммерческий объект атакован в посёлке Разумное — посечены кузова двух машин. На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон нанёс удар по автомобилю", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Муром Шебекинского округа от удара FPV-дрона по предприятию в одном из корпусов пробита кровля. В селе Архангельское дрон сдетонировал во дворе дома, ещё один жилой дом атакован в селе Маломихайловка. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона перебита линия электропередачи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районАрхангельскоеВячеслав Гладков
 
 
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