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Дрон ВСУ атаковал жилой дом возле травматологии в Донецке - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/dron-2029313709.html
Дрон ВСУ атаковал жилой дом возле травматологии в Донецке
Дрон ВСУ атаковал жилой дом возле травматологии в Донецке - РИА Новости, 15.07.2025
Дрон ВСУ атаковал жилой дом возле травматологии в Донецке
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом возле республиканского травматологического центра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:39:00+03:00
2025-07-15T18:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
россия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоквартирный дом возле республиканского травматологического центра, передает корреспондент РИА Новости. Дрон ВСУ попал в крышу пятиэтажного дома по улице Университетской в Киевском районе города. Поврежден фасад и кровля здания. На месте взрыва обнаружены характерные фрагменты БПЛА. Очевидец происшествия рассказала, что перед взрывом слышала звук летящего беспилотника. "У меня на четвертом этаже все открыто. Обычно знаешь когда дроны летают ночью, слышишь - жужжит, а это даже минуты не жужжал и как шарахнуло. Я не успела вообще среагировать", - сказала Любовь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
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вооруженные силы украины, происшествия, россия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Дрон ВСУ атаковал жилой дом возле травматологии в Донецке

ВСУ атаковали многоквартирный дом возле травматологии в Киевском районе Донецка

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоквартирный дом возле республиканского травматологического центра, передает корреспондент РИА Новости.
Дрон ВСУ попал в крышу пятиэтажного дома по улице Университетской в Киевском районе города. Поврежден фасад и кровля здания. На месте взрыва обнаружены характерные фрагменты БПЛА.
Очевидец происшествия рассказала, что перед взрывом слышала звук летящего беспилотника.
"У меня на четвертом этаже все открыто. Обычно знаешь когда дроны летают ночью, слышишь - жужжит, а это даже минуты не жужжал и как шарахнуло. Я не успела вообще среагировать", - сказала Любовь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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