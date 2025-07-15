https://ria.ru/20250715/dron-2029313709.html

Дрон ВСУ атаковал жилой дом возле травматологии в Донецке

Дрон ВСУ атаковал жилой дом возле травматологии в Донецке - РИА Новости, 15.07.2025

Дрон ВСУ атаковал жилой дом возле травматологии в Донецке

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом возле республиканского травматологического центра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:39:00+03:00

2025-07-15T18:39:00+03:00

2025-07-15T18:39:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоквартирный дом возле республиканского травматологического центра, передает корреспондент РИА Новости. Дрон ВСУ попал в крышу пятиэтажного дома по улице Университетской в Киевском районе города. Поврежден фасад и кровля здания. На месте взрыва обнаружены характерные фрагменты БПЛА. Очевидец происшествия рассказала, что перед взрывом слышала звук летящего беспилотника. "У меня на четвертом этаже все открыто. Обычно знаешь когда дроны летают ночью, слышишь - жужжит, а это даже минуты не жужжал и как шарахнуло. Я не успела вообще среагировать", - сказала Любовь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецк

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вооруженные силы украины, происшествия, россия, донецк, донецкая народная республика