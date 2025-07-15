https://ria.ru/20250715/dron-2029242830.html

При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция

При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция - РИА Новости, 15.07.2025

При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция

Возгорание электрической подстанции произошло в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:26:00+03:00

2025-07-15T14:26:00+03:00

2025-07-15T14:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Возгорание электрической подстанции произошло в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня вражеский беспилотник атаковал село Большенизовцево Рыльского района. В результате удара произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с количеством населения 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживает 296 человек", - написал Хинштейн. Он подчеркнул, что предпринимаются все меры для возобновления электроснабжения в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльский район

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины