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При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция
При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция - РИА Новости, 15.07.2025
При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция
Возгорание электрической подстанции произошло в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:26:00+03:00
2025-07-15T14:26:00+03:00
2025-07-15T14:26:00+03:00
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происшествия
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александр хинштейн
россия
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КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Возгорание электрической подстанции произошло в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня вражеский беспилотник атаковал село Большенизовцево Рыльского района. В результате удара произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с количеством населения 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживает 296 человек", - написал Хинштейн. Он подчеркнул, что предпринимаются все меры для возобновления электроснабжения в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле.
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция
Хинштейн: дрон ВСУ атаковал село Большенизовцево, загорелась электроподстанция