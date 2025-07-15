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При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/dron-2029242830.html
При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция
При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция - РИА Новости, 15.07.2025
При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция
Возгорание электрической подстанции произошло в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:26:00+03:00
2025-07-15T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
россия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Возгорание электрической подстанции произошло в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня вражеский беспилотник атаковал село Большенизовцево Рыльского района. В результате удара произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с количеством населения 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживает 296 человек", - написал Хинштейн. Он подчеркнул, что предпринимаются все меры для возобновления электроснабжения в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле.
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рыльский район
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ на курское село загорелась электроподстанция

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал село Большенизовцево, загорелась электроподстанция

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Возгорание электрической подстанции произошло в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня вражеский беспилотник атаковал село Большенизовцево Рыльского района. В результате удара произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с количеством населения 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживает 296 человек", - написал Хинштейн.
Он подчеркнул, что предпринимаются все меры для возобновления электроснабжения в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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