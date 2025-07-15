https://ria.ru/20250715/dron-2029210690.html

Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника за сутки

Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 15.07.2025

Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника за сутки

Российская противовоздушная оборона уничтожила семь украинских бомб, один реактивный снаряд HIMARS и 103 беспилотника, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:33:00+03:00

2025-07-15T12:33:00+03:00

2025-07-15T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила семь украинских бомб, один реактивный снаряд HIMARS и 103 беспилотника, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 69 593 беспилотных летательных аппарата, 618 зенитных ракетных комплексов, 24 220 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 394 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 192 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, министерство обороны рф (минобороны рф)