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Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника за сутки
Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника за сутки
Российская противовоздушная оборона уничтожила семь украинских бомб, один реактивный снаряд HIMARS и 103 беспилотника, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:33:00+03:00
2025-07-15T12:33:00+03:00
2025-07-15T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила семь украинских бомб, один реактивный снаряд HIMARS и 103 беспилотника, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 69 593 беспилотных летательных аппарата, 618 зенитных ракетных комплексов, 24 220 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 394 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 192 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника за сутки
МО РФ: силы ПВО 7 бомб и 103 БПЛА ВСУ за сутки