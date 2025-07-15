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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 15.07.2025

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области и два в Крыму, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:23:00+03:00

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2025-07-15T11:29:00+03:00

россия

белгородская область

республика крым

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области и два в Крыму, сообщило Минобороны России."В период с 10.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Белгородской области и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

республика крым

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россия, белгородская область, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)