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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 15.07.2025
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области и два в Крыму, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:23:00+03:00
2025-07-15T11:23:00+03:00
2025-07-15T11:29:00+03:00
россия
белгородская область
республика крым
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области и два в Крыму, сообщило Минобороны России."В период с 10.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Белгородской области и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Белгородская область, Республика Крым, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Белгородской областью
МО РФ: силы ПВО уничтожили 8 БПЛА ВСУ над Крымом и Белгородской областью