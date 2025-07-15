https://ria.ru/20250715/donetsk-2029338339.html

В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 15.07.2025

В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете украинских войск в аэропорту Донецка во время проведения строительных работ,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T22:20:00+03:00

2025-07-15T22:20:00+03:00

2025-07-15T22:20:00+03:00

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете украинских войск в аэропорту Донецка во время проведения строительных работ, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Донецк (Киевский район): в результате детонации ВОП при проведении строительных работ на территории Донецкого аэропорта им. С.С. Прокофьева по ул. Взлетной ранен сотрудник ООО "Технострой-групп" - мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получили три легковых автомобиля в Енакиево.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия