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В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 15.07.2025
В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
Мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете украинских войск в аэропорту Донецка во время проведения строительных работ,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:20:00+03:00
2025-07-15T22:20:00+03:00
2025-07-15T22:20:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете украинских войск в аэропорту Донецка во время проведения строительных работ, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Донецк (Киевский район): в результате детонации ВОП при проведении строительных работ на территории Донецкого аэропорта им. С.С. Прокофьева по ул. Взлетной ранен сотрудник ООО "Технострой-групп" - мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получили три легковых автомобиля в Енакиево.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
В аэропорту Донецка мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете