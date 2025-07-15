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В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/donetsk-2029338339.html
В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 15.07.2025
В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
Мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете украинских войск в аэропорту Донецка во время проведения строительных работ,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:20:00+03:00
2025-07-15T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете украинских войск в аэропорту Донецка во время проведения строительных работ, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Донецк (Киевский район): в результате детонации ВОП при проведении строительных работ на территории Донецкого аэропорта им. С.С. Прокофьева по ул. Взлетной ранен сотрудник ООО "Технострой-групп" - мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получили три легковых автомобиля в Енакиево.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В аэропорту Донецка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

В аэропорту Донецка мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на территории разрушенного аэропорта Донецка
Военнослужащий на территории разрушенного аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий на территории разрушенного аэропорта Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете украинских войск в аэропорту Донецка во время проведения строительных работ, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Донецк (Киевский район): в результате детонации ВОП при проведении строительных работ на территории Донецкого аэропорта им. С.С. Прокофьева по ул. Взлетной ранен сотрудник ООО "Технострой-групп" - мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получили три легковых автомобиля в Енакиево.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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