https://ria.ru/20250715/dnr-2029293697.html

В ДНР порядка 330 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

В ДНР порядка 330 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2025

В ДНР порядка 330 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

Порядка 330 тысяч абонентов оставались без электричества в пиковый период разбушевавшейся стихии в ДНР, энергетики работают в усиленном режиме, на данный момент РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:31:00+03:00

2025-07-15T17:31:00+03:00

2025-07-15T17:31:00+03:00

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Порядка 330 тысяч абонентов оставались без электричества в пиковый период разбушевавшейся стихии в ДНР, энергетики работают в усиленном режиме, на данный момент без света остаются 9,5 тысячи абонентов, сообщил во вторник врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков. "В воскресенье ураганный ветер пронесся по всей республике – он валил огромные деревья, повреждая жилье, транспорт, линии электропередачи. В пиковый момент были обесточены порядка 330 тысяч абонентов... По состоянию на 16.00 (вторника - ред.) обесточены 33 трансформаторные подстанции, около 9,5 тысячи абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале. По его данным, на всех объектах задействованы 126 аварийно-восстановительных бригад, в которые входят 354 специалиста и 152 единицы специальной техники.

https://ria.ru/20250713/oblast-2028823923.html

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донецкая народная республика, россия, происшествия