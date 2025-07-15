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В ДНР порядка 330 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2025
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17:31 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/dnr-2029293697.html
В ДНР порядка 330 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
В ДНР порядка 330 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2025
В ДНР порядка 330 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
Порядка 330 тысяч абонентов оставались без электричества в пиковый период разбушевавшейся стихии в ДНР, энергетики работают в усиленном режиме, на данный момент РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:31:00+03:00
2025-07-15T17:31:00+03:00
донецкая народная республика
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происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Порядка 330 тысяч абонентов оставались без электричества в пиковый период разбушевавшейся стихии в ДНР, энергетики работают в усиленном режиме, на данный момент без света остаются 9,5 тысячи абонентов, сообщил во вторник врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков. "В воскресенье ураганный ветер пронесся по всей республике – он валил огромные деревья, повреждая жилье, транспорт, линии электропередачи. В пиковый момент были обесточены порядка 330 тысяч абонентов... По состоянию на 16.00 (вторника - ред.) обесточены 33 трансформаторные подстанции, около 9,5 тысячи абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале. По его данным, на всех объектах задействованы 126 аварийно-восстановительных бригад, в которые входят 354 специалиста и 152 единицы специальной техники.
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донецкая народная республика, россия, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
В ДНР порядка 330 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

Чертков: около 330 тысяч абонентов оставались без света в пик урагана в ДНР

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Порядка 330 тысяч абонентов оставались без электричества в пиковый период разбушевавшейся стихии в ДНР, энергетики работают в усиленном режиме, на данный момент без света остаются 9,5 тысячи абонентов, сообщил во вторник врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.
"В воскресенье ураганный ветер пронесся по всей республике – он валил огромные деревья, повреждая жилье, транспорт, линии электропередачи. В пиковый момент были обесточены порядка 330 тысяч абонентов... По состоянию на 16.00 (вторника - ред.) обесточены 33 трансформаторные подстанции, около 9,5 тысячи абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале.
По его данным, на всех объектах задействованы 126 аварийно-восстановительных бригад, в которые входят 354 специалиста и 152 единицы специальной техники.
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