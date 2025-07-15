https://ria.ru/20250715/delo-2029285214.html

Прокурор запросил лишение свободы фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий

Прокурор запросил лишение свободы фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий - РИА Новости, 15.07.2025

Прокурор запросил лишение свободы фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий

Прокурор в прениях сторон запросил 24 года лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей для обвиняемого в продаже ВСУ фотографий с российскими военными... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:05:00+03:00

2025-07-15T17:05:00+03:00

2025-07-15T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 24 года лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей для обвиняемого в продаже ВСУ фотографий с российскими военными объектами, рассказали РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде, где слушается дело. "Гособвинитель в прениях сторон запросил в качестве наказания 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа", - сказала собеседница агентства. Ранее в суде РИА Новости сообщили, что подсудимый продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотников. Дело имеет гриф секретно, его рассматривает тройка судей в закрытом режиме. Перед закрытием процесса прокурор огласил обвинительное заключение, после чего мужчина заявил, что не признает вину в инкриминируемых преступлениях. Экс-военный обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ). Оглашение приговора назначено на 16 июля в 11.00.

https://ria.ru/20250714/terakt-2028935419.html

https://ria.ru/20250626/fotograf-2025513824.html

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происшествия, россия, вооруженные силы украины