Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил лишение свободы фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 15.07.2025 (обновлено: 17:06 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/delo-2029285214.html
Прокурор запросил лишение свободы фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий
Прокурор запросил лишение свободы фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий - РИА Новости, 15.07.2025
Прокурор запросил лишение свободы фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий
Прокурор в прениях сторон запросил 24 года лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей для обвиняемого в продаже ВСУ фотографий с российскими военными... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:05:00+03:00
2025-07-15T17:06:00+03:00
происшествия
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_efebd58c40af2a841bb2fbb4a253a4e6.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 24 года лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей для обвиняемого в продаже ВСУ фотографий с российскими военными объектами, рассказали РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде, где слушается дело. "Гособвинитель в прениях сторон запросил в качестве наказания 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа", - сказала собеседница агентства. Ранее в суде РИА Новости сообщили, что подсудимый продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотников. Дело имеет гриф секретно, его рассматривает тройка судей в закрытом режиме. Перед закрытием процесса прокурор огласил обвинительное заключение, после чего мужчина заявил, что не признает вину в инкриминируемых преступлениях. Экс-военный обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ). Оглашение приговора назначено на 16 июля в 11.00.
https://ria.ru/20250714/terakt-2028935419.html
https://ria.ru/20250626/fotograf-2025513824.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_73dd92259b81d20d26be26c15b9e3c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Прокурор запросил лишение свободы фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий

Прокурор запросил 24 года колонии фигуранту дела о продаже ВСУ фотографий

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 24 года лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей для обвиняемого в продаже ВСУ фотографий с российскими военными объектами, рассказали РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде, где слушается дело.
"Гособвинитель в прениях сторон запросил в качестве наказания 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа", - сказала собеседница агентства.
Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму
Вчера, 07:48
Ранее в суде РИА Новости сообщили, что подсудимый продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотников. Дело имеет гриф секретно, его рассматривает тройка судей в закрытом режиме. Перед закрытием процесса прокурор огласил обвинительное заключение, после чего мужчина заявил, что не признает вину в инкриминируемых преступлениях.
Экс-военный обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Оглашение приговора назначено на 16 июля в 11.00.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Пермский фотограф получил 16 лет по делу о госизмене
26 июня, 11:04
 
ПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала