Госдума приняла закон о центрах обработки данных
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о дата-центрах
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о центрах обработки данных (ЦОДах), для включенных в госреестр ЦОДов будет действовать правило по запрету размещать в них майнинговую инфраструктуру.
В первом чтении инициатива была принята Госдумой в 2022 году.
В законе прописано определение ЦОДов, под ними предлагается понимать совокупность зданий или помещений, объединённых единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку или хранение данных. Более того, закрепляется статус ЦОДов как объектов связи, теперь дата-центр — это не "техническое помещение", а полноценная часть критической цифровой инфраструктуры.
Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин отмечал, что поправками к проекту ко второму чтению прописывается, что будет создан государственный реестр ЦОДов, куда можно будет войти добровольно, по утверждённым правительством критериям. Для объектов, включённых в реестр, будет действовать запрет на майнинг криптовалют - чтобы исключить подмену целей и недобросовестное использование льгот, подчёркивал он.
Также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи.
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