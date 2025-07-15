https://ria.ru/20250715/dannye-2029239733.html

Госдума приняла закон о центрах обработки данных

Госдума приняла закон о центрах обработки данных - РИА Новости, 15.07.2025

Госдума приняла закон о центрах обработки данных

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о центрах обработки данных (ЦОДах), для включенных в госреестр ЦОДов будет... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:20:00+03:00

2025-07-15T14:20:00+03:00

2025-07-15T14:22:00+03:00

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о центрах обработки данных (ЦОДах), для включенных в госреестр ЦОДов будет действовать правило по запрету размещать в них майнинговую инфраструктуру. В первом чтении инициатива была принята Госдумой в 2022 году. В законе прописано определение ЦОДов, под ними предлагается понимать совокупность зданий или помещений, объединённых единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку или хранение данных. Более того, закрепляется статус ЦОДов как объектов связи, теперь дата-центр — это не "техническое помещение", а полноценная часть критической цифровой инфраструктуры. Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин отмечал, что поправками к проекту ко второму чтению прописывается, что будет создан государственный реестр ЦОДов, куда можно будет войти добровольно, по утверждённым правительством критериям. Для объектов, включённых в реестр, будет действовать запрет на майнинг криптовалют - чтобы исключить подмену целей и недобросовестное использование льгот, подчёркивал он. Также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи.

https://ria.ru/20250102/russia-1992251774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, антон немкин (депутат), госдума рф, технологии