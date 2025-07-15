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Госдума приняла закон о центрах обработки данных - РИА Новости, 15.07.2025
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14:20 15.07.2025 (обновлено: 14:22 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/dannye-2029239733.html
Госдума приняла закон о центрах обработки данных
Госдума приняла закон о центрах обработки данных - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума приняла закон о центрах обработки данных
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о центрах обработки данных (ЦОДах), для включенных в госреестр ЦОДов будет... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:20:00+03:00
2025-07-15T14:22:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о центрах обработки данных (ЦОДах), для включенных в госреестр ЦОДов будет действовать правило по запрету размещать в них майнинговую инфраструктуру. В первом чтении инициатива была принята Госдумой в 2022 году. В законе прописано определение ЦОДов, под ними предлагается понимать совокупность зданий или помещений, объединённых единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку или хранение данных. Более того, закрепляется статус ЦОДов как объектов связи, теперь дата-центр — это не "техническое помещение", а полноценная часть критической цифровой инфраструктуры. Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин отмечал, что поправками к проекту ко второму чтению прописывается, что будет создан государственный реестр ЦОДов, куда можно будет войти добровольно, по утверждённым правительством критериям. Для объектов, включённых в реестр, будет действовать запрет на майнинг криптовалют - чтобы исключить подмену целей и недобросовестное использование льгот, подчёркивал он. Также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи.
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россия, антон немкин (депутат), госдума рф, технологии
Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Технологии
Госдума приняла закон о центрах обработки данных

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о дата-центрах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о центрах обработки данных (ЦОДах), для включенных в госреестр ЦОДов будет действовать правило по запрету размещать в них майнинговую инфраструктуру.
В первом чтении инициатива была принята Госдумой в 2022 году.
В законе прописано определение ЦОДов, под ними предлагается понимать совокупность зданий или помещений, объединённых единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку или хранение данных. Более того, закрепляется статус ЦОДов как объектов связи, теперь дата-центр — это не "техническое помещение", а полноценная часть критической цифровой инфраструктуры.
Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин отмечал, что поправками к проекту ко второму чтению прописывается, что будет создан государственный реестр ЦОДов, куда можно будет войти добровольно, по утверждённым правительством критериям. Для объектов, включённых в реестр, будет действовать запрет на майнинг криптовалют - чтобы исключить подмену целей и недобросовестное использование льгот, подчёркивал он.
Также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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