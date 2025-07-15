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Посольство России в Дании находится в изоляции, заявил глава дипмиссии - РИА Новости, 15.07.2025
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03:13 15.07.2025 (обновлено: 04:36 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/daniya-2029137908.html
Посольство России в Дании находится в изоляции, заявил глава дипмиссии
Посольство России в Дании находится в изоляции, заявил глава дипмиссии - РИА Новости, 15.07.2025
Посольство России в Дании находится в изоляции, заявил глава дипмиссии
Посольство России в Дании находится в изоляции со стороны датских властей, нормальная дипломатическая работа сейчас невозможна, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:13:00+03:00
2025-07-15T04:36:00+03:00
в мире
россия
дания
копенгаген
владимир барбин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство России в Дании находится в изоляции со стороны датских властей, нормальная дипломатическая работа сейчас невозможна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. "Нормальная дипломатическая работа в настоящее время в Дании невозможна. Посольство находится в изоляции со стороны датских властей", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что вместе с тем на почту посольства приходят послания с поддержкой России и сотрудников российской дипломатической миссии в Дании.
https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html
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в мире, россия, дания, копенгаген, владимир барбин
В мире, Россия, Дания, Копенгаген, Владимир Барбин
Посольство России в Дании находится в изоляции, заявил глава дипмиссии

Посол Барбин: нормальная работа посольства России в Дании невозможна

© Фото : Embassy of Russia in Denmark/FacebookПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Embassy of Russia in Denmark/Facebook
Посольство России в Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство России в Дании находится в изоляции со стороны датских властей, нормальная дипломатическая работа сейчас невозможна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
"Нормальная дипломатическая работа в настоящее время в Дании невозможна. Посольство находится в изоляции со стороны датских властей", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что вместе с тем на почту посольства приходят послания с поддержкой России и сотрудников российской дипломатической миссии в Дании.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол
01:34
 
В миреРоссияДанияКопенгагенВладимир Барбин
 
 
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