https://ria.ru/20250715/daniya-2029137908.html

Посольство России в Дании находится в изоляции, заявил глава дипмиссии

Посольство России в Дании находится в изоляции, заявил глава дипмиссии - РИА Новости, 15.07.2025

Посольство России в Дании находится в изоляции, заявил глава дипмиссии

Посольство России в Дании находится в изоляции со стороны датских властей, нормальная дипломатическая работа сейчас невозможна, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:13:00+03:00

2025-07-15T03:13:00+03:00

2025-07-15T04:36:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство России в Дании находится в изоляции со стороны датских властей, нормальная дипломатическая работа сейчас невозможна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. "Нормальная дипломатическая работа в настоящее время в Дании невозможна. Посольство находится в изоляции со стороны датских властей", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что вместе с тем на почту посольства приходят послания с поддержкой России и сотрудников российской дипломатической миссии в Дании.

https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дания, копенгаген, владимир барбин