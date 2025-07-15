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Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 15.07.2025
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01:34 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html
Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол
Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 15.07.2025
Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол
Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией, контакты российского посольства с властями ограничены практическими вопросами, заявил РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T01:34:00+03:00
2025-07-15T01:34:00+03:00
в мире
россия
копенгаген
владимир барбин
дания
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией, контакты российского посольства с властями ограничены практическими вопросами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией", - сказал посол. По словам главы дипмиссии, это отражается и на содержании контактов посольства с датскими официальными властями. "В основном они сводятся к обсуждению практических вопросов функционирования дипломатических миссий наших стран, защите прав соотечественников, а также к взаимным демаршам", - добавил Барбин.
https://ria.ru/20250714/daniya-2028936914.html
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в мире, россия, копенгаген, владимир барбин, дания
В мире, Россия, Копенгаген, Владимир Барбин, Дания
Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол

Посол Барбин: Дания проводит курс на обнуление любого сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Сергей АстаховКопенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Сергей Астахов
Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией, контакты российского посольства с властями ограничены практическими вопросами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией", - сказал посол.
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По словам главы дипмиссии, это отражается и на содержании контактов посольства с датскими официальными властями.
"В основном они сводятся к обсуждению практических вопросов функционирования дипломатических миссий наших стран, защите прав соотечественников, а также к взаимным демаршам", - добавил Барбин.
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В миреРоссияКопенгагенВладимир БарбинДания
 
 
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