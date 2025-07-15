https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html

Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол

Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 15.07.2025

Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол

Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией, контакты российского посольства с властями ограничены практическими вопросами, заявил РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T01:34:00+03:00

2025-07-15T01:34:00+03:00

2025-07-15T01:34:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией, контакты российского посольства с властями ограничены практическими вопросами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией", - сказал посол. По словам главы дипмиссии, это отражается и на содержании контактов посольства с датскими официальными властями. "В основном они сводятся к обсуждению практических вопросов функционирования дипломатических миссий наших стран, защите прав соотечественников, а также к взаимным демаршам", - добавил Барбин.

https://ria.ru/20250714/daniya-2028936914.html

https://ria.ru/20250705/daniya-2027265882.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, копенгаген, владимир барбин, дания