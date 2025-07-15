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Дело Чубайса не имеет политического подтекста, заявили в "Роснано" - РИА Новости, 15.07.2025
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16:57 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/chubajs-2029283761.html
Дело Чубайса не имеет политического подтекста, заявили в "Роснано"
Дело Чубайса не имеет политического подтекста, заявили в "Роснано" - РИА Новости, 15.07.2025
Дело Чубайса не имеет политического подтекста, заявили в "Роснано"
Дело о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков с экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:57:00+03:00
2025-07-15T16:57:00+03:00
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анатолий чубайс
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дело о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков с экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании не имеет ни политического, ни геополитического подтекста, сообщил РИА Новости представитель "Роснано". "Судебные претензии выдвигаются лишь в случаях исчерпания попыток реанимации и появления законных оснований (то есть - обязанностей) к взысканию. Иск по данному проекту сочетает в себе обе предпосылки. Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки этого рутинного кейса", - сказал он. Он добавил, что группа открыта к досудебному урегулированию споров любой сложности с учетом интересов акционеров и в целях сохранения деловой репутации. В июле арбитражный суд Москвы перешел к рассмотрению в закрытом режиме иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков с Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Позднее слушания были отложены на 12 августа. Как ранее рассказывал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Иск поступил в арбитражный суд 31 марта, а 4 апреля он по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".
https://ria.ru/20250425/chubays--2013320947.html
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москва, анатолий чубайс, роснано, происшествия
Москва, Анатолий Чубайс, Роснано, Происшествия
Дело Чубайса не имеет политического подтекста, заявили в "Роснано"

"Роснано": иск к Чубайсу не имеет политического и геополитического подтекста

© Иллюстрация РИА НовостиАнатолий Чубайс возглавит РОСНАНО
Анатолий Чубайс возглавит РОСНАНО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дело о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков с экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании не имеет ни политического, ни геополитического подтекста, сообщил РИА Новости представитель "Роснано".
"Судебные претензии выдвигаются лишь в случаях исчерпания попыток реанимации и появления законных оснований (то есть - обязанностей) к взысканию. Иск по данному проекту сочетает в себе обе предпосылки. Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки этого рутинного кейса", - сказал он.
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Он добавил, что группа открыта к досудебному урегулированию споров любой сложности с учетом интересов акционеров и в целях сохранения деловой репутации.
В июле арбитражный суд Москвы перешел к рассмотрению в закрытом режиме иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков с Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Позднее слушания были отложены на 12 августа.
Как ранее рассказывал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.
Иск поступил в арбитражный суд 31 марта, а 4 апреля он по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".
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