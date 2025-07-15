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Число отравившихся выпускников после банкета в кафе на Урале выросло до 21 - РИА Новости, 15.07.2025
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13:20 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/chislo-2029224002.html
Число отравившихся выпускников после банкета в кафе на Урале выросло до 21
Число отравившихся выпускников после банкета в кафе на Урале выросло до 21 - РИА Новости, 15.07.2025
Число отравившихся выпускников после банкета в кафе на Урале выросло до 21
Количество заболевших кишечной инфекцией выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), питавшихся во время банкета в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:20:00+03:00
2025-07-15T13:20:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Количество заболевших кишечной инфекцией выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), питавшихся во время банкета в екатеринбургском кафе "Версаль", выросло до 21, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. "Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с поступившей из медучреждений информацией о случаях острой кишечной инфекции у выпускников УрГЮУ, питавшихся в банкетном зале "Версаль" в Екатеринбурге. Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета. В настоящее время лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у семи человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты обследовали пищеблок ООО "Ричмонд Рест", где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока – бактерия Salmonella обнаружена у одного сотрудника предприятия. Также в управлении уточнили, что выявлены такие нарушения, как отсутствие маркировки на оборудовании, несоблюдение условий хранения продукции, не были предоставлены медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников и другое. "Деятельность ООО "Ричмонд Рест" прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд", – добавили в Роспотребнадзоре. Во вторник региональный минздрав сообщал, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников вуза возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания. В самом кафе "Версаль" РИА Новости рассказывали, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день "были горячие блюда, закуски, салаты".
https://ria.ru/20250714/dagestan-2029039163.html
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Урал
Число отравившихся выпускников после банкета в кафе на Урале выросло до 21

Число отравивших выпускников после банкета в кафе "Версаль" выросло до 21

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Количество заболевших кишечной инфекцией выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), питавшихся во время банкета в екатеринбургском кафе "Версаль", выросло до 21, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с поступившей из медучреждений информацией о случаях острой кишечной инфекции у выпускников УрГЮУ, питавшихся в банкетном зале "Версаль" в Екатеринбурге. Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета. В настоящее время лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у семи человек", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты обследовали пищеблок ООО "Ричмонд Рест", где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока – бактерия Salmonella обнаружена у одного сотрудника предприятия. Также в управлении уточнили, что выявлены такие нарушения, как отсутствие маркировки на оборудовании, несоблюдение условий хранения продукции, не были предоставлены медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников и другое.
"Деятельность ООО "Ричмонд Рест" прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд", – добавили в Роспотребнадзоре.
Во вторник региональный минздрав сообщал, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников вуза возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания.
В самом кафе "Версаль" РИА Новости рассказывали, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день "были горячие блюда, закуски, салаты".
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