https://ria.ru/20250715/chislo-2029224002.html

Число отравившихся выпускников после банкета в кафе на Урале выросло до 21

Число отравившихся выпускников после банкета в кафе на Урале выросло до 21 - РИА Новости, 15.07.2025

Число отравившихся выпускников после банкета в кафе на Урале выросло до 21

Количество заболевших кишечной инфекцией выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), питавшихся во время банкета в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:20:00+03:00

2025-07-15T13:20:00+03:00

2025-07-15T13:20:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Количество заболевших кишечной инфекцией выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), питавшихся во время банкета в екатеринбургском кафе "Версаль", выросло до 21, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. "Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с поступившей из медучреждений информацией о случаях острой кишечной инфекции у выпускников УрГЮУ, питавшихся в банкетном зале "Версаль" в Екатеринбурге. Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета. В настоящее время лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у семи человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты обследовали пищеблок ООО "Ричмонд Рест", где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока – бактерия Salmonella обнаружена у одного сотрудника предприятия. Также в управлении уточнили, что выявлены такие нарушения, как отсутствие маркировки на оборудовании, несоблюдение условий хранения продукции, не были предоставлены медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников и другое. "Деятельность ООО "Ричмонд Рест" прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд", – добавили в Роспотребнадзоре. Во вторник региональный минздрав сообщал, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников вуза возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания. В самом кафе "Версаль" РИА Новости рассказывали, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день "были горячие блюда, закуски, салаты".

https://ria.ru/20250714/dagestan-2029039163.html

https://ria.ru/20250713/ekaterinburg-2028889063.html

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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), урал