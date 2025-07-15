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Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года - РИА Новости, 15.07.2025
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11:41 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/chislo-2029199047.html
Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года
Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года - РИА Новости, 15.07.2025
Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с февраля 2022 года в Белгородской области в результате украинских атак погибли около 340... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:41:00+03:00
2025-07-15T11:41:00+03:00
здоровье - общество
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с февраля 2022 года в Белгородской области в результате украинских атак погибли около 340 человек, среди которых 23 ребёнка. "За 3,5 года 338 человек у нас погибло, из них 23 ребенка. 2199 мирных жителей ранены, из них 157 детей", - сказал Гладков в эфире "Соловьёв Live". Губернатор подчеркнул, что украинские атаки носят террористический характер и нацелены на мирных жителей. По его словам, ни в Белгороде, ни в Шебекино нет военных объектов. Он пригласил западных представителей посетить регион, чтобы увидеть последствия ударов ВСУ. "Мы готовы пригласить, в Муром привезти. Пусть они, если не побоятся, посмотрят, как украинцы каждый день пытаются убить наших детей", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029085180.html
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здоровье - общество, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Здоровье - Общество, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года

Гладков: 338 жителей Белгородской области умерли при атаках ВСУ с 2022 года

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с февраля 2022 года в Белгородской области в результате украинских атак погибли около 340 человек, среди которых 23 ребёнка.
"За 3,5 года 338 человек у нас погибло, из них 23 ребенка. 2199 мирных жителей ранены, из них 157 детей", - сказал Гладков в эфире "Соловьёв Live".
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Губернатор подчеркнул, что украинские атаки носят террористический характер и нацелены на мирных жителей. По его словам, ни в Белгороде, ни в Шебекино нет военных объектов. Он пригласил западных представителей посетить регион, чтобы увидеть последствия ударов ВСУ.
"Мы готовы пригласить, в Муром привезти. Пусть они, если не побоятся, посмотрят, как украинцы каждый день пытаются убить наших детей", - добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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