https://ria.ru/20250715/chislo-2029199047.html

Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года

Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года - РИА Новости, 15.07.2025

Гладков рассказал о числе погибших жителей Белгородской области с 2022 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с февраля 2022 года в Белгородской области в результате украинских атак погибли около 340... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:41:00+03:00

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с февраля 2022 года в Белгородской области в результате украинских атак погибли около 340 человек, среди которых 23 ребёнка. "За 3,5 года 338 человек у нас погибло, из них 23 ребенка. 2199 мирных жителей ранены, из них 157 детей", - сказал Гладков в эфире "Соловьёв Live". Губернатор подчеркнул, что украинские атаки носят террористический характер и нацелены на мирных жителей. По его словам, ни в Белгороде, ни в Шебекино нет военных объектов. Он пригласил западных представителей посетить регион, чтобы увидеть последствия ударов ВСУ. "Мы готовы пригласить, в Муром привезти. Пусть они, если не побоятся, посмотрят, как украинцы каждый день пытаются убить наших детей", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029085180.html

https://ria.ru/20250711/gladkov-2028559921.html

белгородская область

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здоровье - общество, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия