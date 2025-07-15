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Rolls-Royce SMR планирует построить завод по производству реакторов в Чехии

Rolls-Royce SMR планирует построить завод по производству реакторов в Чехии - РИА Новости, 15.07.2025

Rolls-Royce SMR планирует построить завод по производству реакторов в Чехии

Премьеры Великобритании Кир Стармер и Чехии Петр Фиала подписали в понедельник в Лондоне меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики, в рамках... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T01:20:00+03:00

2025-07-15T01:20:00+03:00

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ПРАГА, 15 июл – РИА Новости. Премьеры Великобритании Кир Стармер и Чехии Петр Фиала подписали в понедельник в Лондоне меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики, в рамках которого, в частности, британская компания Rolls-Royce SMR рассматривает вопрос о строительстве завода по производству малых модульных реакторов (ММР) в Чехии, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на чешского премьера. "Британское правительство, как и чешское, рассматривает атомную энергетику как важный элемент перехода к низкоуглеродной энергетике и обеспечения своей энергетической безопасности. Помимо строительства традиционных энергоблоков, оба правительства поддерживают разработку ММР, которые, как предполагается, будут дешевле, быстрее в строительстве и подойдут для децентрализованной энергетики. В связи с этим важное значение приобретает создание завода по производству ММР в Чехии, проект которого рассматривает компания Rolls-Royce SMR", - говорится в сообщении. Значительным шагом вперед в развитии чешско-британского сотрудничества стало недавнее вхождение чешского полугосударственного энергохолдинга ČEZ в состав компании Rolls-Royce SMR, специализирующейся на разработке модульных ядерных реакторов, то есть реакторов меньшего размера, собираемых из серийно выпускаемых модулей. Стратегическое партнерство предусматривает, что ČEZ будет владеть примерно пятой частью Rolls-Royce SMR, и обе компании будут тесно сотрудничать в разработке и дальнейшем внедрении этой ядерной технологии. Инвестиции в размере нескольких сотен миллионов евро уже получили одобрение британских регулирующих органов, отмечает ЧТК. Власти Великобритании выбрали компанию Rolls-Royce SMR в качестве поставщика ММР, в строительство которых предполагается инвестировать 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. В свою очередь, холдинг ČEZ в сотрудничестве с Rolls-Royce SMR планирует построить в Чехии к 2050 году модульные реакторы общей мощностью три гигаватта. По словам Фиалы, вступлением ČEZ в Rolls-Royce SMR, Чехия получает возможность участвовать в разработке и потенциально глобальном распространении малых модульных реакторов. "Участники стремятся поддерживать синергию своих стратегий в области гражданской ядерной энергетики. Это может включать обмен информацией для поддержки строительства гражданских ядерных проектов в Чешской Республике и Великобритании. Участники могли бы рассмотреть сотрудничество в области технологий, топливного цикла, вывода из эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами, а также сотрудничество в области регулирования", — цитирует ЧТК подписанный премьерами в понедельник меморандум.

https://ria.ru/20250708/chekhiya-2027979425.html

https://ria.ru/20250125/plutoniy-1995430446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, великобритания, лондон, петр фиала, кир стармер, rolls-royce motor cars