В Британии мужчин, спиливших дерево Робин Гуда, приговорили к тюрьме
Sky News: спилившие дерево Робин Гуда британцы проведут в тюрьме более 4 лет
CC BY-SA 4.0 / Clementp1986 / Sycamore Gap, un arbre dans un creux (cropped)Дерево Робин Гуда в Британии
Дерево Робин Гуда в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчин, спиливших одно из самых известных и фотографируемых деревьев Великобритании, приговорили к тюремному заключению, сообщает телеканал Sky News.
В сентябре 2023 года национальный парк Нортамберленд сообщил, что знаменитый платан, известный как "дерево Робин Гуда", был спилен неизвестными. Виновными в акте вандализма были признаны 32-летний Адам Каррутерс и 39-летний Дэниэл Грэм.
Во вторник суд в Ньюкасле приговорил обоих мужчин к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. По мнению судьи, главным мотивом для вандалов было "чистое бахвальство", и рубка дерева посреди ночи доставляла им "острые ощущения".
Адвокат Каррутерса в заключительный день слушаний объяснил действия своего подзащитного "пьяной глупостью".
Дерево получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме "Робин Гуд: Принц воров" в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан получил звание "Дерево года" в Англии.
В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же, новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из "платана" в "пень". В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.