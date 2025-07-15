https://ria.ru/20250715/britaniya-2029332783.html

В Британии мужчин, спиливших дерево Робин Гуда, приговорили к тюрьме

В Британии мужчин, спиливших дерево Робин Гуда, приговорили к тюрьме - РИА Новости, 15.07.2025

В Британии мужчин, спиливших дерево Робин Гуда, приговорили к тюрьме

Мужчин, спиливших одно из самых известных и фотографируемых деревьев Великобритании, приговорили к тюремному заключению, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:05:00+03:00

2025-07-15T21:05:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчин, спиливших одно из самых известных и фотографируемых деревьев Великобритании, приговорили к тюремному заключению, сообщает телеканал Sky News. В сентябре 2023 года национальный парк Нортамберленд сообщил, что знаменитый платан, известный как "дерево Робин Гуда", был спилен неизвестными. Виновными в акте вандализма были признаны 32-летний Адам Каррутерс и 39-летний Дэниэл Грэм. Во вторник суд в Ньюкасле приговорил обоих мужчин к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. По мнению судьи, главным мотивом для вандалов было "чистое бахвальство", и рубка дерева посреди ночи доставляла им "острые ощущения". Адвокат Каррутерса в заключительный день слушаний объяснил действия своего подзащитного "пьяной глупостью". Дерево получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме "Робин Гуд: Принц воров" в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан получил звание "Дерево года" в Англии. В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же, новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из "платана" в "пень". В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.

https://ria.ru/20250416/rouling-2011628367.html

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