https://ria.ru/20250715/bpla-2029154390.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:13:00+03:00

2025-07-15T08:13:00+03:00

2025-07-15T08:13:00+03:00

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белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в понедельник в 22.56 мск. Спустя 9 часов 8 минут тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250714/dron-2029120322.html

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность