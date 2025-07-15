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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:13:00+03:00
2025-07-15T08:13:00+03:00
2025-07-15T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в понедельник в 22.56 мск. Спустя 9 часов 8 минут тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области через 9 часов