https://ria.ru/20250715/bespilotniki-2029150925.html

В Липецкой области упали два беспилотника, пострадал человек

В Липецкой области упали два беспилотника, пострадал человек - РИА Новости, 15.07.2025

В Липецкой области упали два беспилотника, пострадал человек

Два беспилотника упали в Липецкой области, пострадал один человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:17:00+03:00

2025-07-15T07:17:00+03:00

2025-07-15T09:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

елец

игорь артамонов

добринский район

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два беспилотника упали в Липецкой области, пострадал один человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Один из них рухнул на территории промышленной зоны Ельца, другой — в Добринском районе, недалеко от частного дома."Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", — написал он.На месте находятся экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

елец

добринский район

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Дарья Буймова

происшествия, липецкая область, елец, игорь артамонов, добринский район