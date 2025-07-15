https://ria.ru/20250715/bespilotniki-2029150925.html
В Липецкой области упали два беспилотника, пострадал человек
В Липецкой области упали два беспилотника, пострадал человек - РИА Новости, 15.07.2025
В Липецкой области упали два беспилотника, пострадал человек
Два беспилотника упали в Липецкой области, пострадал один человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:17:00+03:00
2025-07-15T07:17:00+03:00
2025-07-15T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
елец
игорь артамонов
добринский район
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два беспилотника упали в Липецкой области, пострадал один человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Один из них рухнул на территории промышленной зоны Ельца, другой — в Добринском районе, недалеко от частного дома."Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", — написал он.На месте находятся экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, елец, игорь артамонов, добринский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов, Добринский район
В Липецкой области упали два беспилотника, пострадал человек
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