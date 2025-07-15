https://ria.ru/20250715/belorus-2029235246.html

Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах

Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах - РИА Новости, 15.07.2025

Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:09:00+03:00

2025-07-15T14:09:00+03:00

2025-07-15T14:09:00+03:00

россия

белоруссия

москва

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Протоколом предлагается внести изменения в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. Протоколом предусматривается, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. "Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.

https://ria.ru/20250703/svyazi-2026930585.html

https://ria.ru/20250703/putin-2026930081.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, москва, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, в мире