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Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах
Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:09:00+03:00
2025-07-15T14:09:00+03:00
2025-07-15T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Протоколом предлагается внести изменения в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. Протоколом предусматривается, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. "Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах
ГД ратифицировала протокол о праве белорусов участвовать в выборах в РФ