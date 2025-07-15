https://ria.ru/20250715/babin-2029153972.html

Дипломат Бабин: здания на территории посольства в Дании обливали краской

Дипломат Бабин: здания на территории посольства в Дании обливали краской - РИА Новости, 15.07.2025

Дипломат Бабин: здания на территории посольства в Дании обливали краской

Здания на территории посольства России в Дании, в частности, школу, обливали краской, виновные не привлечены к ответственности, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:06:00+03:00

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владимир барбин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Здания на территории посольства России в Дании, в частности, школу, обливали краской, виновные не привлечены к ответственности, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Здания на территории посольства, в частности, школа, обливались краской", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, ни в одном случае полицейское расследование не дало результатов - виновные к ответственности не привлечены.

https://ria.ru/20250527/srok-2019272445.html

россия

дания

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владимир барбин, россия, дания, копенгаген, в мире