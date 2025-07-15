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Дипломат Бабин: здания на территории посольства в Дании обливали краской
Дипломат Бабин: здания на территории посольства в Дании обливали краской - РИА Новости, 15.07.2025
Дипломат Бабин: здания на территории посольства в Дании обливали краской
Здания на территории посольства России в Дании, в частности, школу, обливали краской, виновные не привлечены к ответственности, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:06:00+03:00
2025-07-15T08:06:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Здания на территории посольства России в Дании, в частности, школу, обливали краской, виновные не привлечены к ответственности, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Здания на территории посольства, в частности, школа, обливались краской", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, ни в одном случае полицейское расследование не дало результатов - виновные к ответственности не привлечены.
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владимир барбин, россия, дания, копенгаген, в мире
Владимир Барбин, Россия, Дания, Копенгаген, В мире
Дипломат Бабин: здания на территории посольства в Дании обливали краской
Дипломат Бабин: здания на территории посольства РФ в Дании обливали краской